20/12/2019

中環都爹利街的星級中菜，品嚐新廚用心經營的佳餚美饌

#Food map #中環 #中菜 #米芝蓮
　　位於中環都爹利街一號的高級中菜廳「都爹利會館」，連續多年摘下米芝蓮星級餐廳殊榮，於今年夏季下旬換上新任行政總廚李文龍師傅，李師傅入廚14年，曾經於香港及澳門的高級粵菜餐廳及米芝蓮餐廳工作過，例如香港的米芝蓮二星餐廳「天龍軒」和澳門的米芝蓮一星餐廳「麗軒」等等，從而練就一身好廚功。

 

 

　　李師傅加入「都爹利會館」後，繼續自己的做菜理念，堅持以優質、時令的食材入饌，讓客人可以品嚐到結合了紥實廚藝和優質食材組合而成的佳餚美饌，早前便來到晚飯，其實早於師傅還在澳門「麗軒」掌廚的年代，已經試過李師傅的手藝，今次可以吃到師傅回歸香港後的新菜式，實在是一切來得太期待。

 

 

　　餐廳的內部設計簡潔中見時尚，出至知名設計師Ilse Crawford的手筆，客人置身其中，感覺特別悠閒愜意。

 

 

　　先來潮蓮黑鬃鵝拼蜜餞豚肉叉燒，李師傅選用從佛山農場中精心挑選，只有90天大的母鵝來炮製潮蓮黑鬃鵝，吃時皮脆肉香，再蘸一點以梅肉和玫瑰露酒調配的自家製酸梅醬，美味指數立即加倍提升；蜜餞豚肉叉燒肉質軟嫩得來帶有彈性，蜜味不會過甜，簡單地一吃愛上。

 

 

 

