旺角米芝蓮高級粵菜食府誠意炮製美味、超值的「龍皇珍味宴」

已經一段時間沒有到訪旺角康得思酒店中菜廳「明閣」，早前朋友相約，說餐廳推出了一個全新的嚐味餐單「龍皇珍味宴」，顧名思義餐單應以海鮮菜式為主，自己向來喜歡吃中式海鮮料理，當然沒有拒絕的理由。

「明閣」已經超過連續十年拿下港澳米芝蓮的殊榮，實力絕對不容置疑，現任行政總廚李悅發師傅帶領著廚師團體，為客人炮製出一道接一道的美饌。步入初夏，李師傅特別以高級海鮮作主要食材，再配搭其他上乘材料如花膠、澳洲和牛等，設計了一個連前菜、甜品，再加5道主菜的「龍皇珍味宴」餐單，而且定價親民，只需要 $698 +10% 就可以品嚐米芝蓮一星粵菜食府的佳餚美饌，真心超值。

餐單先由 明閣兩小碟 開始，醬蘿蔔薑蓉龍蝦 和 至尊蜜汁叉燒 整齊地排列在長碟之上，先把沾滿薑蓉的龍蝦肉放進嘴巴，薑蔥的香氣率先在口內綻放，其後屬於龍蝦肉的鮮甜味道慢慢湧現，再一口把醬蘿蔔吃下，清新感覺由此而來；蜜汁叉燒向來是餐廳名物，不會叫客人失望，是日出品同樣美味，唯一問題是只有兩件，又過份好吃，真心稍嫌不足，呵呵！