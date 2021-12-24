最少等半年？一位難求壽司店！Omakase嘗矜罕仙台 「日本一」 閑上赤貝、宮城縣真蠔、青森大間吞拿魚、北海道根室海膽

城中壽司店一位難求的情況愈演愈烈，一般鮨店等閒都要等上兩、三個月以上，假如是米芝蓮級別，又或是超受歡迎的城中熱店的話，等上大半年至一年，已經變成理所當然。早前就到訪了一間至少要提前半年訂位的鮨店 Sushi Mamoru，原來想吃晚餐，可惜已經全部爆滿，為了可以早一點品嘗，於是便訂了一個星期六的午市位置，一切來得充滿著期待。

Mamoru 日本漢字是「守る」，解作「守護」 和「保衛」的意思，正正是餐廳想要承傳日本正宗江戶前壽司文化的宗旨。Sushi Mamoru 由資深壽司師傅千葉博文先生主理，千葉師傅擁有超過20年製作江戶前壽司經驗，擅長以時令食材入饌，運用傳統手藝配合當代技法，為客人帶來獨一無二的「廚師發辦」 體驗。

一步踏進餐廳，設計簡約時尚，呈流線形的壽司吧枱立即映入眼簾，以大量矜貴檜木和銀杏木打造的用餐空間，帶來安逸自然的感覺，安坐其中，倍感舒適。

先點了酒身相對乾身的辛口清酒想元坊純米吟釀，一口喝下，喚醒了還在睡覺的味蕾。

午市的廚師發辦都有接近20道菜，絕對可以滿腹而回，第一道菜是來自長崎的九繪魚刺身，蘸一點酸汁同吃，清新討喜。

之後來了茶碗蒸，混入了海苔炮製，海洋味道十足。同樣美味還有深海池魚，肉厚之餘又充滿油香。

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