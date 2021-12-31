城中著名Home Chef客串炭燒廚房！蘇格蘭威士忌限定餐單，必嘗炭香熟成石蚌、西班牙牛柳！

最近來到了中環一間主打以直火燒烤的餐廳 Fireside，率先品嘗城中知名 Home Chef - Christopher Ho 聯乘 Fireside 主廚 Miguel Gallo 配對著名蘇格蘭威士忌 JOHNNIE WALKER BLUE 炮製的期間限定餐單，由前菜到甜點都充滿著濃郁的煙燻香氣，度過了一個香氣四溢的晚上。

在 Instagram 中又名 @Ho_la_ho_sik 的 Christopher 數年前由英國回歸香港，一邊從事醫療事業，一邊擔任家廚，曾經跟米芝蓮二星餐廳 Arbor 星廚 Eric 合作打造四手餐單，自己亦有幸品嘗，當時已經感受到 Chris 的烹飪技巧，擅長運用西式烹調手法處理本地食材，創造出一系列讓人感覺愉悅的美食。

Fireside 剛開業時曾經到訪一次，主廚 Miguel Gallo 以各式原木材和備長炭來燒烤時令海鮮、優質肉類，甚至連蔬菜和麵包都以直火炮製，確立了餐廳與別不同的形象。

是夜兩位名廚一起炮製共有6道菜的餐單，分別配對5款 JOHNNIE WALKER BLUE 蘇格蘭威士忌，一切來得充滿著期待。

開始晚餐前先吃一點以直火烤出來的酸種麵包，外脆內軟的包身配合香氣十足的牛油，好吃得停不了口。

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