Rosewood中菜廳心思賀年菜！手工羊頭蹄法國鵪鶉花膠羹、有米富貴雞、瑤柱桂花手撕龍蝦

疫情關係，今個農曆新年大家都要克制度歲，除了沒有年宵市場，連出街吃年夜飯都不可能，不過要是把團年飯提早一點，甚至選擇午餐時段到訪，還是可以吃到好東西。最近就跟幾位愛吃朋友提早團年，來到香港瑰麗酒店中菜廳彤福軒品嘗行政總廚李師傅的新菜式，某些菜式更可以外賣回家享用，實在是一切來得太便利。

李志偉師傅擁有超過二十年的中廚經驗，於澳門擔任五星級酒店主廚期間，為餐廳摘下不少殊榮。及後回歸香港出任彤福軒行政總廚一職，為客人炮製出一道接一道的美饌。

我們安坐於貴賓廂房裡面，先來餐前小點紅莓菜配乾燥菠蘿，上面的紅莓菜吃下去的感覺和味道都有點像山渣，置底的菠蘿經過抽真空處理，酸酸甜甜，吃得胃口大開。

之後是點心三拼，分別有用原隻瀨尿蝦炮製的瀨尿蝦餃，鮮甜味美；之後是顏色黃澄澄的鹹檸檬星斑餃，能嚐到一點點鹹檸的酸味，星斑餃餡料充足，每一口都心滿意足；還有賣相漂亮的松茸遼參燒賣，遼参質感爽滑，配上以黑豚肉製作的燒賣，一吃愛上。

羊頭蹄法國鵪鶉花膠羹是一道傳統粵菜，不過已經很少地方會做，李師傅特別把它還原，做法類似製作蛇羹，不過主食材用上羊的臉頰肉和羊蹄肉，先把它拆絲，再加入法國鵪鶉絲和滑溜的花膠，湯頭鮮甜之餘，每一口都湯料十足，羊香四溢，一道又美味又滿足的菜式。

瑤柱桂花炒手撕龍蝦是一款加強版的桂花炒瑤柱，李師傅特別於古法菜中加入新元素 - 龍蝦，貪其彈牙爽嫩的口感，配合雞蛋、瑤柱和荳牙菜，構成了一道香氣十足的菜式，吃得津津有味。

辣子鯧魚球配酥炸蟹肉髮菜卷隨後送上，李師傅以製作辣子雞的方式處理鯧魚肉，肉質乾身，配上香辣的調味，吃得特別醒神；另一款酥炸蟹肉髮菜卷有一點點像潮州蟹棗，蘸一點特別製作的桔仔醬，味道酸甜有緻，清新討喜。

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