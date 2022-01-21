團年新年不想勞師動眾，圍爐吧！外賣日式鴨鍋、番茄牛鍋，食齊A5飛驒牛肋眼芯、SRF特級和牛、本地牛脊肉

隨著疫情變化，今年的團年飯都不能外出享用，假如你是烹調高手，當然可以親自煮出幾味拿手小菜宴請親朋，但若果廚藝一般，又或不想年三十晚都要勞師動眾的話，可以考慮選擇坊間推出的外賣美食，最近就試了兩個十分不錯的外賣套餐，其中一款是日本鍋物，另一款則是傳統盆菜，各式其色，任君選擇。

從美食重溫京都風味：鴨鍋蕎麥

向來喜歡日本美食，現在不能飛，當然會加倍想念，假如你跟我一樣是日本控，不妨考慮來一頓美味的日式團年飯。位於銅鑼灣主打靚牛肉的 NIKUSHOU 肉匠，最近推出了鍋物套餐，早兩晚在朋友家中小聚，分別點了兩款不同口味的日式鍋物套餐，包括了京都風味的「鴨鍋蕎麥」和愛肉朋友不能錯過的「番茄牛鍋」。不管你是挑選哪一款套餐，都會附送味道清酸的鯖魚棒壽司當前菜，跟香脆可口的紫菜一起享用，實在是一切來得太美妙。

先來品嘗「鴨鍋蕎麥」，雖則說點選外賣美食是方便，不過有些功夫還是不能省，例如爐具和鍋子便要先準備好。把特製的高湯倒進鍋子裡燒滾至90度左右，便可以把預先已經煎好的大葱和冬荀放入鍋中先煮，3，4分鐘過後可以隨意將鴨肉和菇菌放入鍋中烹調，鴨肉大概煮10秒，五成熟左右便可以享用，一口吃下，肉質軟嫩之餘又具備鴨香，跟葱段配在一起，香氣立即加倍提升。

吃完鍋子裡面的食物之後，便可以烹調蕎麥麵，先燒滾開水，再放入蕎麥麵，煮90秒便可取出，再用冷水過冷河，另一邊廂可以加一點開水入鴨鍋湯底溝淡，避免湯頭太鹹，之後把已過冷河的蕎麥麵放入湯底中煮1-2分鐘便可享用，吃時加入大葱絲，麵條來得幼滑可口，盡吸鴨湯精華，每一口都是美味。

「鴨鍋蕎麥」定價$1180（兩位用），送貨費用為港島區$100，九龍區$200，新界區$300。

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