情人節去摘星！兩間米芝蓮餐廳過另類情人節：吃肉骨茶豬肋排，還是印度牛油雞？

下星期便踏入虎年，大家可能正忙於辦年貨，不過熱戀中的情侶們，千萬不要忘記還有一個重要節日要預備，說的當然是2月14日的情人節，除了送花、買禮物之外，吃一頓優秀的情人節午餐（今年應該只能吃午餐…… ），亦能為節日增添不少情趣。適逢剛剛發布的《香港澳門米芝蓮指南2022》中多了不少新星餐廳，不如就跟另一半於情人節一起去摘星星。

說起情人節餐，傳統印象都先會想起歐洲餐廳，無非是因為西式餐廳的情調相對浪漫，更適合戀人們卿卿我我，不過今時今日，即使是中菜餐廳的裝潢都一樣優雅，所以餐廳的選擇比以前更寬、更廣。是次就分享兩間吃不同菜系的2022米芝蓮新星餐廳，當中可能有一間會適合你。

WHEY

2022 米芝蓮新一星餐廳

位於中上環的 WHEY 深得城中食客喜愛，粉絲眾多，經常都一位難求，所以當一公布它拿下米芝蓮一星的消息，大家都顯得特別開心，相信主廚 Barry Quek 的 IG 和 WhatsApp 都應該收到無限個恭賀訊息，開心滿載。

以大地色和墨綠色作主調的餐廳，悠閒中帶著絲絲優雅，昏黃的燈光倍添浪漫情懷，情侶安坐其中，享用融入了新加坡元素的歐陸料理，絕對是一件賞心樂事。

WHEY 的招牌菜眾多，Barry 亦會依據季節的轉變而更換食材，所以餐單的菜式時不時都會轉換，不過由開業至今，有幾款美食特別受食客喜愛，至今依然留在餐單裡面。其中一款屹立不倒的食物就是以東南亞黑果炮製的麵包和牛油，每一次吃到都一樣會讚不絕口。

另一款能打入食客心坎裡面的是“Bak Kut Teh” New Territories Pork Rib，Barry 以製作新加坡白胡椒肉骨茶的概念來炮製本地豬肋排，而且每隔一段時間，Barry 便會微調一下食譜，最近一次吃到的版本（上個月）比較第一次吃到的版本（2021年6月） 來得更加美味，難怪能成為客人念念不忘的菜式。

最後一款至今不變的菜式是甜食 Maoshan Wang Ice Cream，以鮮度十足的貓山王榴槤炮製，置頂放上矜貴的黑魚子，每論賣相和味道都能獲得眾人的歡心。

WHEY

地址：中環威靈頓街198號The Wellington高層地下

電話：2693 3198

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