日本米芝蓮鮨店登陸香港，23道菜廚師發辦：北海道毛蟹、蝦夷鮑魚、手釣池魚，每位二千都值！

隨著晚上六點後禁止堂食，愛吃一族多了一個新常態，午餐時間享用晚市餐單，又或是提早於下午三、四點來一頓 Early Dinner，為何如此，原因是城中不少餐廳經常一位難求，很多時要提前數個月，甚或是半年、一年前訂位，所以突然知道已到手的位置要被取消，當然十分難受，餐廳亦明白客人需要，於是便定下了新的用餐時間，務求讓客人可以如願以償。要數最難 Book 枱的餐廳，相信壽司店肯定佔一席位，因一般鮨店的座位有限，而且進食時間較長，所以只要餐廳受歡迎，等閒都要提前三數個月訂位，早前就到訪了一間於去年十二月開業，位於海港城的過江龍壽司店「鮨央泰」，由東京米芝蓮一星餐廳「銀座いわ」創辦人岩央泰，和他的首席弟子金子司主理，單聽牌面，已經吸引非常。

一步踏進餐廳，迎來是一片木的顏色，呈L字形的壽司吧枱，用上250年樹齡的和歌山吉野檜木製作，安坐其中享用廚師發辦，一切來得太愜意。



是日試了一共有23道菜的「豐」廚師發辦，包括九款前菜、刺身，一款燒物，十件壽司，卷物、玉子燒和碗物，最後還有時令水果，定價每位 HK$2,180，絕對物有所值。

先來以牛奶、木薯、忌廉和玉米漿製成的前菜，賣相似豆腐，實際卻沒有豆腐成分，一口吃下，口感軟滑，充滿濃濃的玉米香。

之後是兩款刺身，左口魚薄切和北寄貝；再來有以備長炭輕輕灸燒過表面的鯖魚，加入酸汁蘿蔔茸調味，酸香四溢。

紅酒煮鮟鱇魚肝隨後送上，口感粉嫩；緊接登場是軟煮北海道水八瓜魚，師傅拿起一整條半米長的八瓜魚即席切片，我們當然不敢怠慢，立即拿起相機拍下珍貴時刻，吃時分別配上日本芥末和柚子胡椒，質感來得鬆軟，一吃愛上。

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