米芝蓮「廚魔」中環再現！多重滋味「安迪的罐頭湯」、「魚的魔術」、鱈魚子腸粉、酥皮鴨肉「糭子」，二千元「驚世絕倫」餐單由頭玩到尾

米芝蓮二星餐廳Bo Innovation搬到中環H Code，除了環境改變，餐廳主理人「廚魔」Alvin Leung亦重新打造餐單，務求為客人送上屬於廚魔獨一無二的「X-Treme」極限創意中菜體驗，愛吃如我當然不會錯過嘗新機會，早前便和幾位食友於晚餐時段到訪，一切來得太期待。

一步踏進餐廳，先被有趣的香蕉形藝術擺設吸引，再往裡面一點，一系列富有獨特風格的藝術作品陸陸續續映入眼簾，當中最有壓場感是掛於用餐區正中央的「點心老虎」，正好符合餐廳「X-Treme」的風格。

廚魔 Alvin Leung一向擅長將傳統粵菜「分解」再重練，幻化出一道接一道讓客人驚喜的佳餚美饌，是次 Bo Innovation的全新餐單同樣秉承創作理念，加入世界知名藝術作品元素，設計出一共11道菜，名為「驚世絕倫」的嚐味餐單。

Soup by Andy – 餐單由「安迪的罐頭湯」揭開序幕，以 Andy Warhol 的金寶罐頭湯藝術作品作藍本，轉盤上擺設了兩款不同口味以湯匙盛著的「湯」，深色的是以 Alvin 招牌作品份子小籠包方式炮製的南瓜湯，一口吃下，南瓜香氣瞬間填滿口腔；另一款淺色的是洋葱湯，面層泡沫以漬物打成，上面放了芝士，置底則放了鎮江醋醬汁，構成一道味道豐富的菜式；第三款是輕輕煙燻過的番茄凍湯，以車厘茄模樣呈現，裡面包著泡椒漿，味道既酸且辣，吃得胃口大開；最後一款是以龍蝦湯概念設計的菜式，小甜筒裡面盛著紅蝦他他，搭配冬蔭功風格的調味料，沒有液體的「湯」，的確叫人驚喜

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