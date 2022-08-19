5年時光！上環壽司店周年廚師發辦：由三重縣榮螺、海中紅寶石喜知次、北海道鮑魚再到壽司，嘗盡時令海洋滋味

近年香港高級壽司店如雨後春筍般湧現，不少受歡迎的鮨店更成了預約困難餐廳，可想而知香港人對日本壽司的渴求。最近重訪了一間已經經營了五個年頭，位於荷李活道的傳統日本壽司店海 UMI，對上一次光顧已經差不多是四年多前，是次目的是為了品嘗新任主廚原田誠師傅與行政總廚君島友紀雄師傅一同構思的「五周年廚師發辦套餐」，一切來得充滿著期待。

記得 UMI 剛剛開始起步，選址並不在上環，而是在香港的旅遊勝地淺水灣，同樣是十個壽司吧枱座位，來自東京銀座百年壽司店傳人，餐廳的行政總廚君島友紀雄師傅站立於壽司吧裏面，為客人炮製一件又一件的壽司，翻看舊相，感覺猶如昨天，原來已經是2016年的事情，人生。

新任主廚原田誠師傅出身於熊本縣，擁有三十多年的入廚經驗，擅長以時令食材炮製美食，正好跟 UMI 的代客理念一致，期待原田師傅為我們帶來更多佳餚美饌。

是夜晚餐先由當造漁穫三重縣榮螺開始，鮮甜的海螺片配上海蜇和茗苛，美味指數立即加倍提升。

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