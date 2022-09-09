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「世」界味覺之旅
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09/09/2022

年輕主廚進駐酒店呈獻法日料理：嘗精緻魚子醬撻、北海道馬糞海膽龍蝦、熟成7天佐賀A4和牛、山梨水蜜桃雪葩，10道菜晚餐大滿足

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　已經一段時間沒有到訪尖沙咀美麗華酒店西餐廳 Whisk，早一陣子餐廳換上新主廚 William Lau，William 曾經效力Pierre、Amber 等星級餐廳，及後再到米芝蓮二星餐廳 Arbor出任副主廚一職，鍛鍊出一身好廚藝，由他來帶領Whisk廚師團體，一切來得充滿着期待。

 

 

　　餐廳主打法、日料理，William 用上當時得令的食材，為客人帶來一道接一道的美饌。

 

 

 　安坐好後，先來一口 Prosecco Rosé，為味蕾添上一抹清新。

 

 

　　　　Cauliflower – 第一道菜以椰菜花為主食材，William 用上椰菜花加昆布做了一杯椰菜花湯，剩下的部分做了一個椰菜花脆片，上面放了醃漬過的椰菜花莖，一口吃下，清新討喜。再來一口麵包，配上加入法國烏魚子、鮮橙和木魚花炮製的夏天牛油，好吃得想多來幾個麵包，不過為了要迎接之後的菜式，只能忍口。

 

 

　　Fukuoka Toamto – 來自福岡的番茄，William 做了兩款不同的醃漬處理，分別是醋和果汁，旁邊放了香檳啫喱，上面則灑上一點芝士提鮮，吃時再放上番茄沙冰，淋上甜橙花醋，開胃又消暑。

 

 

下頁即睇魚子醬撻

 

 

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