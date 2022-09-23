新加坡名廚創意法國菜！像糖果的鱒魚、北海道帶子「餃子」、印度版焗蟹蓋、星洲黑胡椒配澳洲KIWAMI和牛，8道菜Tasting Menu驚喜滿滿

最近到訪了灣仔新開業的創新法國餐 auor，讀音跟 hour 相近，當中意義亦跟時間牽上關連，總廚 Edward 會因時制宜，把握時令食材的有限時間，配合季節的獨特性，為客人獻上一道接一道的佳餚美饌。

餐廳總廚 Edward Voon 來自新加坡，年輕時於新加坡文華東方酒店鍛鍊廚藝，及後效力於當地一流法國餐廳，獲獎無數，之後來到香港出任法國餐廳 LE PAN 主廚一職，自己亦跟食友們到訪過數次，大家都對 Edward 的出品有讚無彈，不過始終地點位於九龍灣，有一點點隔涉，現在終於來到灣仔開設全新餐廳 Auor，實在一切來得充滿著期待。

餐廳晚市主打6道菜和8道菜餐單，6道菜定價每位HK$1,680，而8道菜則定價為每位HK$1,980，配酒分別加HK$880和HK$1,080。一場來到，便選了8道菜嘗味餐單，一次過試多一點 Edward 充滿創意、混合了不少亞洲元素的創新法國菜式。

CHAWANMUSHI – 先來一款加入皮蛋炮製的茶碗蒸作餐前小吃，不得不佩服 Edward 的創意，相信不少香港長大的朋友都有吃過家裏的皮蛋蒸水蛋，現在大廚來一個精緻版本，置頂鋪了不少脆卜卜的三文魚子，跟加了川椒和麻油調味的滑溜茶碗蒸十分匹配，餐前小吃已經好吃非常，真心不得了。

Royal Cristal Caviar – 餐單由一道用上澳洲 Petuna 鱒魚炮製的菜式開始，煙燻過的鱒魚用紫菜和以壽司醋製成的濃郁啫喱，像壽司卷物般緊緊包裹著，賣相美得像法式糖果一般，吃時切開一成一口分量，上面放了矜貴的黑魚子，再淋上以醃漬青辣椒製成的綠色醬汁，一時間嘴巴裏充滿鱒魚的鮮、黑魚子的鹹鮮和青椒醬汁的微微辣香，一吃愛上。

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