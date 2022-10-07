放假，去海洋公園新酒店歎靚景中菜！米芝蓮星廚巧手菜：打卡系酒香鮑魚、肉骨茶小籠包、鮮濃艇家魚湯、得獎菜變奏龍蝦餅松露蓉蒸蛋白

假如要數2022年開業期待度最高的本地新酒店，相信香港富麗敦海洋公園酒店絕對榜上有名，背山面海的絕妙地理位置，可以盡覽港島南海岸美景，加上那個只要望過一眼便會愛上的臨海無邊際泳池，難怪開幕不用多久便立即一房難求。不過即使暫時未能入住酒店，但依然可以光顧酒店內的餐廳，例如同樣擁有無敵景致的二樓中菜廳「玉」，由擁有超過40年中廚經驗，獲獎無數的米芝蓮星級行政總廚賴正成師傅掌舵，認識賴師傅十年有多，向來都喜歡他的出品，知道玉由他主理，加上酒店本身的吸引力，當然立即召喚同樣愛吃、愛拍照的朋友一同起行，選了平日的午餐時段到訪，一切來得充滿著期待。

到訪當天雖然天氣不佳，不過一步踏進餐廳，窗外延綿不絕的山海景致依舊動人，安坐於倚窗位置，一邊享用餐廳專屬茶藝師炮製的東方美人茶，一邊欣賞美麗如畫的風景，下雨天也無損好心情。

上菜前侍應先送來一杯歡迎飲料，用上幾款花茶加上香港本地農場生產的龍眼蜜沖調，一口喝下，清新討喜。

第一道菜是用上玻璃罩蓋著登場的露酒涼拌鮑魚，甫一揭開玻璃蓋，立即煙霧迷漫，煙霧中藏著以玫瑰露浸泡過的凍鮑魚，鮑魚肉質軟嫩，能吃到淡淡酒香，配合龍眼蜜花茶一同享用，美味道立即提升不少。

之後來了蜜汁餞叉燒，肉質柔軟的叉燒，蜜汁甜度剛剛好，加上一點點燶邊位，簡單地獲取了我們歡心。

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