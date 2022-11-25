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「世」界味覺之旅
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25/11/2022

超高級和牛割烹料理！優惠價嘗味餐單食稻草燒牛舌芯、鹿兒島A5和牛壽喜燒、牛柳芯刺身！仲有名物馬糞海膽熱狗、熟成21日大拖羅

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了一間剛剛於尖沙咀 K11 MUSEA 開業不久的日本割烹料理店「お肉割烹 而今」，餐廳位置是之前「富小路やま岸」 的舖位，同樣履行「焼肉而今」的經營理念，餐廳主廚大谷誠和副主廚星師傅以最優質的肉品和時令時材，加入傳統日本割烹料理技巧，創作出一道接一道的佳餚美饌。

 

 

 

　　安坐於 Counter 位置，先來一口餐廳的歡迎飲品，酸酸甜甜的味道，瞬間胃口大開。之後名為「霜月」的嘗味餐單正式開始。

 

 

 

　　椀物 – 第一道菜是賣相精緻的甘鯛木魚清湯，大谷師傅運用細膩的刀功把錦大根切成幾近透明的長條形薄片，裡面包著軟嫩的甘鯛魚肉、鮮甜的車海老、散發著淡淡菌香的椎茸，還有菠菜和提鮮的柚子，用筷子夾開蘿蔔片，裡面的食材便會散開，跟鮮甜的木魚清湯一起享用，暖身又暖心。

 

 

　　前菜 – 我們在享用清湯的同時，那邊廂大谷師傅已經在烤爐前忙著炮製第二道菜式 藁燒牛舌昆布締漬，因為日本不能出口牛舌，餐廳選用品質接近的澳洲和牛牛舌芯入饌，先用昆布醃漬過，再慢煮12小時，之後以稻草燒香表面，上菜時底、頂都放了一片燒香的杉木片，杉木香和稻草香配合得如膠似漆，加上牛舌芯自身的牛香，原來已經好吃非常，再蘸一點梅醬同吃，美味度立即加倍提升。

 

 

 

 

 

 

　下一頁：更多精彩料理—海膽熱狗、刺身

 

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