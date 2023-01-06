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「世」界味覺之旅
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06/01/2023

澳門通關啦！過大海嘗巧手創意粵菜：黑魚子金磚流心豆腐、老虎斑湯底順德花膠拆魚羹、蘭王蛋白蒸法國藍龍蝦、和牛臉頰肉配柚皮，極盡奢華

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　澳門於聖誕節前夕宣佈通關，原來已經想立即前往相隔三年未有踏足過的土壤，不過當時澳門超過一半的商舖、餐廳都暫停營業，只好順延計劃，來到新曆新年假期，澳門市面大致回復正常，不用多想，立即起行。澳門友人給我推介了一間於2022年開業的高級粵菜廳「品粵軒」，給我訂下位置，於是便成就了一頓相隔三年的澳門飯聚。

 

 

　　「品粵軒」位於澳門威尼斯人裏面，前身是高級扒房Morton’s的位置，走進樓底特高的用餐空間，室內裝潢和擺設，都帶著傳統四合院的高雅和秀逸的感覺，我們安坐於靠牆位置，一邊品嘗餐廳為我們準備的歡迎茶，一邊欣賞茶藝師為我們沖泡等陣用餐時享用的東方美人茶。

 

 

　　餐廳由中菜行政總廚張錦東師傅主理，張師傅來自香港，2015年投身廚藝界，曾於著名食府香港利苑酒家歷練多年，鍊就一身好廚功，之後曾於內地和港澳多間米芝蓮星級餐廳出任主廚一職，獲獎無數，及後更獲頒發法國藍帶廚師證書，是一位精通中國南北烹飪文化精髓之餘，又俱備國際視野的新晉粵菜名廚。

 

　　先來餐前小吃淮山奶凍，張師傅特意用了墨魚醬於奶凍頂部繪上大理石花紋，底部放了藍莓醬，酸酸甜甜，胃口大開。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—前菜拼盤、順德花膠拆魚羹、赤霞芙蓉蒸法國藍龍蝦

 

 

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