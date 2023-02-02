神級靚景Holiday Brunch！任飲香檳兼歎即製Pizza、意粉、即切牛肋扒！主菜煙燻番茄薑汁烤雞、燉海鮮，捧腹都要吃！

尖沙咀北京道一號頂層位置擁有無敵維港景，AQUA 搬走之後，上年年底出現了一間全新的意大利餐廳 VISTA，開業不久已經來吃了晚餐，夜景是預期中的美麗，食物亦有水準，當時心想假如周末來吃一頓 Holiday Brunch，一邊欣賞神級靚景，一邊飲住 Free Flow 香檳，再加上任意吃到飽的意大利美食，絕對是一切來得太美妙，想不到最近餐廳果然推出周末早午餐，定價由 HK$688 起，真心抵食，愛吃如我，當然要立即動身來試一試。

星期天的中午時分到達，一步踏進餐廳，立即被環迴維港景色震撼，一行8人安坐於最右手面的廂房位置，雖說是房間，但全部採用玻璃間隔，絲毫無損自然光穿透，同樣可以欣賞美景。先來一口香檳清清味蕾，為假日帶來醉人的開始。

光顧 Weekend Brunch 的客人，每一枱都有海鮮拼盤，銀盤上布置了龍蝦、大蝦、青口、鮮蜆和鱒魚他他，海鮮襯香檳，匹配指數不用懷疑。

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