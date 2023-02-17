美酒佳餚醉人一夜！米芝蓮星級粵菜 x 茨城縣清酒！海苔帶子、胡椒蝦球、濃汁燘和牛面頰，將「薰、爽、醇、熟」發揮得淋漓盡致

最近到訪了米芝蓮一星中菜廳都爹利會館品嘗「茨城縣清酒晚宴」，包括了6道菜配5款清酒，之前都享用過幾間星級餐廳特意為清酒配對而創作的餐單，效果都十分理想，是次來到其中一間自己喜愛的中菜廳，一切來得太期待。

要知道日本茨城縣向來有「關東第一酒鄉」的稱號，因其擁有得天獨厚的水源和為釀酒而自家開發的酒米，讓其生產的清酒除了在日本國內大受歡迎之外，亦於海外有理想成績，是次跟「都爹利會館」首次合作推出清酒晚宴，讓大家有機會嘗試到茨城縣清酒和高級粵菜擦出的火花，看看星級大廚怎樣把清酒的「薰、爽、醇、熟」發揮得淋漓盡致。

都爹利利拼盤 – 海苔帶子、蜜餞豚肉叉燒 配男女川本生鮮榨純米吟釀（爽酒）

大家安坐好後，先來一口非常清爽、順滑的爽酒，男女川散發著豐富礦物味和米香，用來配襯炸得脆口的海苔帶子，能把油脂感降低，加上帶子自身的鮮味和叉燒的甜味，令酒體變得更加順滑，成就了一個美妙的開始。

胡椒蝦球 配 花の井 ⼤吟釀（薰酒）

入口充滿米香的花の井山田錦大吟釀，輕輕散發著蜜瓜香氣，口感微甜，入口又順又滑，正正能突顯蝦球自身的鮮甜味，微辣胡椒香氣，讓大吟釀的果香加倍發效，酒香加上蝦甜，配合得如膠似漆，不分你我。

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