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「世」界味覺之旅
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24/02/2023

英國型廚客席坐陣！超乎想像創意料理：紅菜頭葉脆片、松露布丁、豬油脂鰻魚冬甩配魚子醬，賣相味道念念不忘

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　一月尾來到 Roganic Hong Kong 用餐，當時遇見因為 Aulis London Soho 店裝修休業，暫時轉到 Aulis Hong Kong 出任客席廚師幾個星期的 Chef Charlie Tayler，當時已經構思要把握機會來試一試 Chef Charlie 的廚藝，於是二月初便相約食友於星期六來到吃午餐，品嘗 Chef Charlie 跟另一位香港廚師 Chef Mingfai 聯手炮製的12道菜 Tasting Menu，一切來得太期待。

 

 

 

　　之前大多是晚餐時段到訪，大白天在自然光影襯下，開放式廚房變得更加明亮，假日感覺油然而生。當天我們選了6杯的無酒精配對，因為無論是 Roganic 或是 Aulis 的 Non Alcoholic pairing 都做得十分出色，加上是午餐時間，還是先要保持清醒，呵呵。

 

 

 

　　Preserved beetroot leaf and kombucha – 先來逗嘴小吃，有紅菜頭脆片和康普茶，吃完胃口大開。

 

 

 

 

　　Truffle pudding glazed in birch sap with berkswell – 餐廳的招牌名物松露布丁，享用前即席刨下 Berkswell 芝士絲，芝香和松露香完美融合，好食到念念不忘。

 

 

 

 

下一頁：更多精彩菜式—豬油脂鰻魚冬甩、鹿肉他他、煙燻扇貝

 

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