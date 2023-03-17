出發新加坡覓食！高級印度炭火燒烤：Tandoor 烤芝士、炭火燒小龍蝦、 香料油甘魚、黑松露印度烤餅，火熱香噴噴，氣氛十足！

上星期來到新加坡遊玩5天，不少朋友都會問去新加坡需要5天嗎？因疫情關係，已經三年未有踏足新加坡，這幾年間新加坡多了不少嶄新景點和餐廳，新加坡旅遊局亦特意推出 SingaporeRewards 精選活動計劃，每位合資格短期逗留的旅客都可以選擇一項活動免費體驗，要認真玩，5天其實不夠。

講起新餐廳，不得不提位於 Tras Street 的 Revolver，餐廳於去年開業，由年輕印度籍合夥人兼主廚 Saurabh Udinia 主理，融入國際飲食元素和來自世界各地的時令食材，加入印度料理的烹調手法，以炭火燒烤形式，為客人炮製出一道接一道的佳餚美食。我們5日4夜之旅的其中一頓晚餐便選址於此，一切來得充滿著期待。

Revolver 建於 Tras Street 的小平房裡面，一步踏進餐廳便被充滿活力的開放式廚房吸引，Chef Saurabh 跟廚師團隊在裡面忙碌著為晚餐做準備工作，藏於裡面一點的特製炭火爐泛著熊熊火光。我們人數眾多，未能安排於開放式廚房前的吧枱位置安坐，不過挑選的長枱亦貼近廚房，同樣能欣賞到廚師們做菜時的風姿。

先來一口於近門位置小酒吧出品的特製調酒清清味蕾，為迎接之後的美食作好準備。

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