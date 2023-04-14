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「世」界味覺之旅
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14/04/2023

歷史建築內的高級西班牙餐廳！嘗盡西班牙時令美味：極鮮味鬼爪螺、紅蝦！油香滿滿香煎鱈魚、吞拿魚腩刺身、伊比利亞黑毛豬肩胛

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　已經一段時間沒有來到位於中環大館的西班牙高級餐廳 AGORA，對上一次光顧是去年6月份餐廳剛開業不久的時間，餐廳由名廚Antonio Oviedo出任總廚一職，喜歡西班牙料理的朋友，應該對Chef Antonio不陌生，原因是當年於灣仔船街牽起西班牙Tapas熱潮的 Tapas Bar餐廳 22 Ship，正正由Chef Antonio掌舵，Antonio承接22 Ship的空前成功，再下一城創辦了AGORA，如果說22 Ship是一間能夠讓食客體驗到西班牙街頭美食文化的親民餐廳，那麼AGORA就是一間讓客人接觸到西班牙高級料理的品味餐廳。

 

 

　　Chef Antonio擅長以優質上乘的季節時令食材入饌，配合自身突破性的廚藝技巧，在傳統西班牙菜式上加入現代烹調方式，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

 

 

　　一步踏進餐廳的大理石拱形大門，寬敞的吧枱形開放式廚房便映入眼簾，我們一行三人安坐於廚師吧枱位置，可以近距離欣賞 Chef Antonio 製作美食時的風采，亦可以乘機請教 Antonio多一些有關菜式的故事，一切來得太美妙。

 

 

　　是夜我們品嘗了Menú Gran Ágora嘗味餐單（定價每位HK$1,788），另加 Wine Pairing （每位HK$888）搭配的 5 杯葡萄酒，配酒以來自西班牙的葡萄酒為主導，先來一口西班牙氣泡酒Recaredo Terrers Brut Nature Gran Reserva 2018揭開序幕，帶一點點酸度的酒身，充滿青蘋果和梨的香氣，喚醒沉睡了半天的味蕾。

 

 

　　Pan Candeal - 餐單由傳統自家製的西班牙Candeal麵包開始，配上來自馬拉加（Málaga）百年橄欖樹精煉的 Verdial 特級初榨橄欖油，完美的組合。

 

 

　　Jamon – 隨之而來是一式三款的餐前小吃，先來西班牙黑毛豬火腿，跟橄欖油海綿蛋糕一同吃下，簡單討喜。

 

 

　　Torta – 另一款小吃是以充滿芝香的西班牙torta de canarejal 芝士炮製的小撻，只見Chef Antonio細心地把小青豆一顆一顆排在撻面，美味之餘，感覺很治癒。

 

 

　　Habitas – 最後一款小吃是一杯青綠色的凍湯，原來是用上西班牙蠶豆炮製，一口喝下，能嘗到青豆的味道和橄欖油的清香。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—西班牙鬼爪螺、蘆筍配黑喇叭菇及西班牙辣肉腸、吞拿魚腩刺身配黑魚子

 

 

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