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「世」界味覺之旅
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26/05/2023

在美如宮廷園林的中菜廳，一嚐太史菜！太史鳳凰羹、法國鵝肝紙包雞、水晶虎蝦球，絲絲入扣、齒頰留香

#澳門 #飲食 #中菜 #識食 #Food Map #氹仔 #太史菜 #御花園 #莊嘉輝 #上葡京酒店
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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　早前來到澳門出席第15屆香港澳門米芝蓮指南頒獎禮之後，在此留多了兩天，其中一個目的當然是為了美食！期間到訪了位於氹仔上葡京酒店的中菜廳「御花園」，餐廳開業了一年多，但因疫情關係，之前未有機會品嚐，今次因利乘便，終於來到被不少食友稱為「最美麗中菜廳」享用午餐。

 

 

　　餐廳位於上葡京酒店三樓，甫一走近門口，目光已經被一大片綠色花草牆牽引過去，大門正中間有一座水晶台，裡面藏著顏色絢麗的永生花，感覺就像來到宮廷園林般。餐廳的佈局出自著名設計師陳幼堅之手，結合中西情懷，打造出一個美侖美奐的用餐空間。

 

 

　　用餐前先走了餐廳一圈，主用餐區掛了一幅長達三十五米長的蘇州絲繡，還擺設了雀鳥主題的雙面蘇繡裝飾屏風作間場，華麗中散發著詩情畫意。之後參觀了一間以蝴蝶為主題的廂房，牆上掛滿蝴蝶裝飾品和蝴蝶標本，地上踩著一張又厚又鬆軟的綠色地氈，配上透明餐枱，感覺來得太悠閒。

 

 

 

　　是日用餐的貴賓房設計同樣雍容華貴，牆上的陳列架上放了不少名貴藝術品，顏色的運用亮眼得來又不失優雅，我們都在上菜前選擇不同位置拍照留念。

 

 

 

 

下一頁：品嚐正宗太史菜前，先吃開胃菜——西寧檸雞酥、黑魚子醬翡翠鮑魚豚肉燒賣、金汁藍天使蝦餃！

 

 

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