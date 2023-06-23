城中新貴！高級天婦羅登陸中環！山口縣多汁茄子、甘甜海膽、北海道「貴婦人」白露筍、鮑魚天婦羅，每款都有來頭、有出處！

最近到訪了一間位於中環雪廠街，剛開業一個多月的高級天婦羅餐廳 天ぷら鈴木，座落於以前鮨佐瀬的位置，城中高級天婦羅餐廳數量偏少，遠遠不及壽司店或主打和牛料理餐廳，所以甫一開業便引來喜歡天婦羅的食友光顧，試過後全都給予正評，因此早已經將餐廳收於口袋裏面，最近終於有機會跟食友們來吃晚餐，一切來得充滿著期待。

天ぷら鈴木 由鈴木師傅主理，師傅曾經任職於東京銀座著名高級天婦羅店，擁有多年烹調天婦羅經驗，擅長搜羅日本各地新鮮食材，尤其是蔬菜菇菌，全部來源都是鈴木師傅當年於東京工作時建立的關係，每一款蔬菜都有出處，用時令食材為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

未進入餐廳之前，留意到餐廳利用外牆的長方形櫥窗製作了一個小小的日本庭園造景，為客人增添絲絲日式情懷。一步踏進餐廳，擁有八個座席的開放式廚房立即映入眼簾，選用木系顏色作主調，感覺特別溫暖舒適，我們安坐好後，先喝一口清新的白葡萄酒，為之後的晚餐做好準備。

第一道菜是鈴木師傅的招牌菜式，加入鮮奶和西谷米漿炮製的胡麻豆腐，炸得又綿又滑，一口咬下充滿芝麻香氣，配上清甜的鰹魚高湯，為是日晚餐帶來一個精彩序幕。

餐枱上放了一個晶瑩剔透的物體，最初以為是冰塊，只見師傅拿起即席研磨，才知道原來是用來調味的海鹽，旁邊還放了少許日本山葵和天婦羅醬汁。

脆炸蝦頭入口無比香脆，之後的車海老天婦羅炸漿的厚薄度來得恰到好處，肉質彈牙而味鮮，一吃愛上。

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