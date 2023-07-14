23粒米芝蓮星星法國名廚午餐：木炭烤智利鱸魚、焦糖西班牙豬串燒、20種香料黃油雞、北海道海膽自製意粉，輕巧精緻

已經一段時間未有到訪位於中環石板街的法國餐廳Clarence，最近終於相約食友重訪，餐廳由米芝蓮星級名廚Olivier Elzer主理，Olivier現時為止一共拿下了23顆米芝蓮星星，曾經於 L'Atelierde Joël Robuchon、Pierre、Seasons by Olivier E出任主廚一職，現階段除了Clarence之外，亦同時兼任米芝蓮二星法國餐廳L'Envol的行政主廚，Clarence由他領導，已經是信心的保證。

Clarence有別於Olivier以往的Fine Dining風格，這裏更多能窺探到他對法式休閒美食的創新想法，糅合傳統的法式食譜，加入現代的烹調手法，選用優質食材，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

到訪當日是午餐時間，品嘗了餐廳的午市餐單，定價分別為三道菜餐單每位 $498和四道菜餐單每位$598，我們一行五人，差不多把餐單上的食物都全部點了，之後一邊享用放枱上的麵包，一邊等待菜式的來臨。

Prawn Jelly with Avocado & Cocktail Sauce

第一道菜有Clarence的招牌菜，可以說是傳統法菜大蝦Cocktail的進階版本，用精緻的玻璃杯作容器，共有四層，以牛油果為底，上面依次序是新鮮蝦、龍蝦果凍和雞尾酒醬，把湯匙一插到底，一口氣品嘗四層混合的滋味，為午餐帶來一個美妙的開始。

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