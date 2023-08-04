東京預約困難店！每晚只招待6位客人！亞洲最佳女主廚完美餐單：海膽撻餅、香噴噴巨型法式牛油麵包、像極太陽花魚子醬鯛魚薄切

上個月尾到了東京五天四夜，對上一次出遊東京是去年12月剛剛開關的時間，那次是一人遊，沒有吃到很多美食，今次不一樣，跟三位愛吃朋友同行，他們都是行動力滿滿的吃貨，很多預約困難的餐廳他們都能訂到，其中一間更加是心儀已久的餐廳 été，餐廳只有六個位置，每晚只招待一組客人，這樣難book 的餐廳都給他們搞定，實在是一切來得太感謝！

été由知名國際的女主廚莊司夏子主理，她曾經於東京法國餐廳Le Jeu De L’Assiette和米芝蓮二星餐廳Florilège工作，於Florilège效力的時間更晉升至副主廚一職，2014年當時24歲的她決定開展自己事業，憑著美侖美奐的水果蛋糕一舉成名。夏子主廚經營的介紹制小餐廳，每晚只招待四人，2019年開始增加人數至招待六人。在不斷努力的經營下，2020年拿下了亞洲50最佳餐廳頒發的亞洲最佳甜品師的榮譽，來到2022年再下一城獲得亞洲最佳女主廚的頭銜，夏子主廚的實力絕對無可置疑。

été位處於澀谷區西原三丁目，由代代木上原車站前往，步程幾分鐘就到，大門的設計就像平常探訪朋友的家庭一樣，輕輕按下門鈴，說出預訂朋友的名字，夏子主廚便會親自出來迎接，窩心感覺油然而生。

我們安坐於寬敞的六人長餐枱上，旁邊有一個裝飾小火爐，看著火光微微晃動，感覺特別溫暖。先來一口夏子主廚送給我們喝的香檳 Champagne Henriot，用誘人的氣泡為是夜晚餐揭開序幕。

第一道菜是夏子主廚的著名菜式海膽撻餅，撻餅用上製作水果撻的Sable麵糰炮製，質感又鬆又化，上面放上芝士和海膽餡料，置頂還刨滿了一絲絲的鹹蛋黃絲，一口吃下，能嘗到啖啖的泰式辣香，簡單地獲取了我們歡心。

之後來了一道造型美麗得動人心弦的鯛魚菜式，夏子主廚用上八朵太陽花襯托置中兩半切開的檸檬，上面一半盛著魚子醬和檸檬肉，乍看起來像極了第九朵太陽花，打開上蓋，裏面是牛油果忌廉和鯛魚薄切，吃時把魚子醬和檸檬肉全部放入下層，拌勻後享用，味道清新討喜，一道適合夏天享用的菜式。

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