時令美味！酒店雲南野生菇菌盛宴：原汁原味海鹽鮮松茸、滋潤清甜雞樅菌燉迷你冬瓜盅、惹味野菌醬燒南非吉品鮑

每年七、八月開始，又來到享用野生菇菌的季節，近年有不少高級餐廳都會選用雲南菇菌入饌，原因是雲南日夜溫差大，加上天氣潮濕，十分適合孕育優質菇菌。最近到訪了香港君悅酒店中菜廳「港灣壹號」，目的就是為了品嘗主廚陳漢章師傅設計的「時令雲南野生菌套餐」，實在是一切來得太期待。

黃昏時段來到，一步踏進用餐區便被亮麗漂亮的夕陽吸引，假如是一雙初相識的戀人來到約會晚餐，有如此美景為晚餐揭開序幕，浪漫感覺油然而生。

是夜沒有喝酒，反而選了有氣茶佐餐，清新酸甜的有氣茶瞬間喚醒沉睡了半天的味蕾。

原來餐廳都有一杯冰凍的歡迎茶給我們享用，味道帶一點點草香，感覺十分健康。

未正式開始餐單之前，先來了一口享用的餐前小點 話梅柚皮，柚皮吸收了濃濃的話梅精華，酸中帶甜，吃罷，胃口大開。

之後來了一道廚師特色拼盤，先由百吃不厭的蜜糖汁叉燒開始，肉質鬆軟，甜度適中，沒有不喜歡的理由；鵝肝魚子醬脆皮乳豬件皮脆肉香，配上肥美鵝肝，置頂放上魚子醬，令菜式貴氣頓生；最後把晶瑩通透的水晶皮蛋子薑送入嘴巴，讓留在舌尖的油脂一掃而空。

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