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「世」界味覺之旅
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29/09/2023

米芝蓮二星餐廳5周年紀念餐單：一次過品嘗歷年招牌菜！小肌魚北歐壽司、鮑魚撻、煙燻龍蝦、炭燒日本熊本A4黑毛和牛，創意玩味十足

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　不知不覺，原來米芝蓮二星餐廳 Arbor 已經踏入第5個年頭，為了隆重其事，餐廳特別推出了一個5周年紀念餐單，當中包括了主廚兼創辦人Eric Räty歷年來最受歡迎的菜式，分別有8道菜餐單（定價每位HK$1,888）和11道菜餐單（定價每位HK$2,288），自己向來是Arbor的粉絲，當然不能錯過這個具備特別意義的Tasting Menu，上星期便相約同樣喜歡Arbor的朋友一同來到吃晚餐，一切來得充滿著期待。

 

 

　　趁著5周年紀念，也來回顧一下Arbor的歷史，餐廳創立於2018年，用了7個月時間便榮獲米芝蓮一星殊榮，第二年更加錦上添花，拿下了米芝蓮二星，由此可見，Eric和其廚師團隊的實力絕對毋庸置疑。

 

　　Eric擅長跟隨季節變化，運用時令食材，加入別具創意的烹調方式，為客人炮製出一道接一道充滿北歐情懷和日本風情的佳餚美饌，是次推出的5周年紀念餐單中，能夠充分體會到Eric的多年來的烹調理念。

 

　　安坐好後，我們先來一口清酒「鳳凰美田」洗刷味蕾，為是夜晚餐做好準備。一場來到，當然想試多一點，大家都點了11道菜餐單，務求盡興而歸。

 

 

　　先來百吃不厭的海苔麵包，配上特製牛油，的確美味，還記得幾年前最初到訪的時間，有同行友人被麵包驚艷到，特別柯打了一藍回家，跟家人共享。

 

 

　　Nordic sushi來到第一道菜，一款乍看像似日本江戶前手握壽司的前菜，原來真身是Eric自家創作的北歐壽司，選用了醃製過的小肌魚入饌，不過置底的不是壽司飯，反而是搭配了瑞典新薯沙律，蘸一點旁邊的辣根醬同吃，讓人聯想到傳統日本芥末，新薯沙律跟醃漬小肌魚搭配一起完全沒有違和感，吃完壽司再喝充滿鮮味的魚湯，暖身又暖心。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—緬因龍蝦、鮑魚撻、清酒煮北寄貝

 

 

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