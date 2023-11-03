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「世」界味覺之旅
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03/11/2023

澳門米芝蓮餐廳白松露盛宴！北海道帶子、慢烤小龍蝦、全蛋手工麵、意大利牛扒配牛舌，盡顯餐桌「白色鑽石」矜貴滋味

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　每年來到11月，便是品嘗白松露的最佳時機，當中又以意大利阿爾巴Alba的白松露最為饕客喜歡，一頓華麗的白松露盛宴，往往被比喻為品嘗餐桌上的白色鑽石，試問鑽石誰人不愛，而白松露落在不同餐廳手中，就有如鑽石落到哪一位設計師手裏，當中最負盛名，品嘗白松露菜式的星級餐廳，莫過於連續多年於米芝蓮指南香港澳門榜上有名的8½ Otto e Mezzo - Bombana，早前我們便因為白松露菜式的關係，特別到訪了位於「澳門銀河」的米芝蓮一星餐廳8½ Otto e Mezzo - Bombana Macau，品嘗星級行政總廚Riccardo La Perna炮製的5道菜白松露餐單，實在一切來得充滿著期待。

 

 

 

　　行政主廚Riccardo來自意大利南部的西西里島，擅長炮製海鮮菜式，以恰到好處的烹調技巧展現食材的自身味道，因此擄獲大量粉絲支持。Riccardo未到澳門之前，曾經帶領上海8½ Otto e Mezzo – Bombana拿下米芝蓮二星殊榮，實力不容置疑。

 

 

　　是夜我們安坐於廂房裏面，先來一口Faccoli Franciacorta Extra Brut N.V. 氣泡酒，淡厚適中的酒體，微微散發著酸香的味道，瞬間把胃口打開。

 

 

　　開始餐單之前，侍應送來了幾款麵包，其中一款更於席前切開，聽見切開麵包時的清脆聲音，未吃已經感覺興奮，配上兩款不同口味的高級橄欖油同吃，美味指數立即加倍提升。

 

 

 

 

　　餐前小吃是一款加入了番茄炮製的水牛奶芝士，吃時香濃軟滑，跟有氣葡萄酒尤其匹配。

 

 

　　SCALLOP – 白松露菜式正式登場，Riccardo用上北海道帶子入饌，輕輕用水灼熟，保留帶子的鮮味，置底有用帶子炮製的湯汁，配合南瓜醬和榛子醬，吃時即席刨下大量的意大利阿爾巴白松露，一時間房間內充滿白松露的幽香，而白松露的香氣跟帶子的鮮甜來得十分搭配，還有南瓜醬和榛子醬在旁邊助攻，第一道菜已經俘虜了我們的味蕾。配酒有Edi Keber Collio 2020。

 

 

 

 

 

下一頁：更多精彩菜式—慢烤小龍蝦、全蛋手工麵、芝香意大利燉飯配白松露

 

 

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