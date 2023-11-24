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「世」界味覺之旅
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24/11/2023

深圳創意時令Fine Dining！16道菜難忘鮑魚Taco、鴨膶腸釀一夜干乳鴿、南瓜花龍蝦鉗天婦羅、炭燒熟成鰻魚配自製闊麵條！像西餐又像中菜

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近身邊不少朋友都會襯著周末時間北上深圳吃喝玩樂，自己亦於早兩個星期跟幾位朋友停留了深圳兩天一夜，到訪了四間不同格調的高級餐廳，每一間水準都十分不錯，其中一間主打創作料理的餐廳「Fumée 拂鳴」更加讓大家留下深刻印象，擴闊了我們對深圳 Fine Dining 的定義。

 

　　Fumée由兩位90後的Janet和David創立，出生於重慶的Janet自少跟隨家人到南方生活，從少就對食物充滿熱情的她從而學習了一手客家菜，及後到了悉尼修讀藍帶課程，回國後開啟了一間只有八個座位，名為「遊蕩」的餐廳，亦在這裡跟對fine dining著迷的David遇上。經過三年疫情後，Janet毅然關閉了「遊蕩」，跟David來到深圳開設了fine dining餐廳「Fumée 拂鳴」，運用來自山林與海洋的本土食材，以中菜的味道為基礎，融合不同國家的烹調技法，尤其著重於亞洲千變萬化的香料和乾淨清爽的調味，為客人送上新銳大膽而又不失親切優雅的佳餚美饌。

 

 

 

　　一步踏進餐廳，先被長長的開放式廚房吸引，用上一整塊楠木建構的長吧枱，被一盞盞蠶絲燈的燈影打光後，為客人帶來自然舒適的感覺，最裡面還設置幾張餐枱，讓客人能有不同選擇。我們安坐於吧枱位置，可以一邊品嘗美食，一邊跟主廚Janet交流互動，一切來得充滿著期待。

 

 

 

　　是夜我們點了一個「秋收冬藏」的16道菜餐單品嘗，餐單分作四個篇章，未正式進入第一篇章之前，先來三款名為「山海」的餐前小吃，用上藍鮑魚、鮑魚肝醬、花生和田七葉製作的Taco，一啖入口，充滿海洋鮮味；另一款用熟成紅甘魚、泡菜辣醬、草莓塔和Masala製作的魚料理和用時令菇菌、蟶子王、腐皮和焦糖松子製作的蟶子撻都一樣精彩。

 

 

 

 

　　之後來了餐廳的自家製Brioche麵包，配上鰻鯗鹹檸檬牛油，好食到停不了口。

 

 

 

 

下一頁：更多精彩美食

 

 

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