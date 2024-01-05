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「世」界味覺之旅
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05/01/2024

澳門倫敦人酒店高級泰菜：清鮮菠蘿蟶子凍、濃惹羅氏蝦冬蔭椰奶湯、像梳乎厘的帝王蟹肉蛋餅、青咖喱葵花雞，傳統不失花巧美味

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　早前來到澳門，於去年開幕、最近人氣甚高、瑰麗豪華的五星級酒店「澳門倫敦人」過了兩天一夜，酒店房間全部套房設計，是次入住了面積807平方英尺的「路易套房」，房間充滿著濃濃的英倫氣息，加上華麗舒適的佈置，為客人帶來別具一格的體驗。住了兩天，當然少不了探索酒店裏面的餐廳，其中一間是供應高級泰國菜的The Mews「妙.泰」，餐廳於去年九月開業，由Nongnuch “Nuch” Sae-eiw主廚主理，來自曼谷的Chef Nuch曾經於不少米芝蓮星級餐廳和50 Best餐廳效力，擅長運用泰國當地食材，加入現代烹調手法，為客人炮製出一道接一道別具創意的傳統泰式佳餚美饌。

 

 

　　餐廳之所以取名The Mews，只要一步踏進餐廳便會晃然大悟，原來用餐區是隱藏於一個以英國舊式馬廄（Mews）作主題的酒吧區裏面，來到酒吧最裏面，是一面掛滿了馬鞭的牆壁，只要拉對了其中一條馬鞭，便能開啟暗門，門的另一面便是充滿泰式情調的用餐區，分作了三個不同主題的區域，我們安坐於掛滿了古風絲綢吊掛燈籠的房間，特高的樓底配上泰式織物傢俱，實在是一切來得泰悠閒。

 

 

　　The Mews暫時只做晚市，有兩款嘗味套餐選擇，分別是時令菜單（定價每位MOP888）和招牌菜單 （定價每位MOP1,288），第一次到訪便選擇了時令菜單試一試先。

 

　　安坐好後先來一杯餐廳的特色調酒，酸酸甜甜的味道，瞬間打開味蕾。

 

 

　　餐單正式揭開序幕，侍應送來了擺盤精緻的開胃小食，小食共有四款，有口感彈牙的泰式墨魚餅，清新可口的泰式水果沙拉，還有新鮮味美的菠蘿蟶子凍等，每一款小食無論味道和賣相都十分講究，為是日晚餐帶來一個愉快的開始。

 

 

　　之後是用上泰國金柚子炮製的柚香扇貝沙拉，酸酸甜甜中帶一點回甘的金柚子，配上鮮味滿分的扇貝，金柚子爽甜的口感跟扇貝彈牙的口感完美融合，兩者配合得如膠似漆，不分你我。

 

 

下一頁：更多精彩美食

 

 

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