ICC 101樓高空品嘗創意法國菜！$1,680性價比高九道菜套餐：香辣四川辣椒汁烤乳鴿、香煎本地馬友、乾式熟成帶子滿口梨子甜香

來到一月中，大家或許已經開始辦年貨，不過除了臨近農曆新年，二月還有浪漫滿載的情人節，最近亦不時收到一些朋友查詢跟另一半共進情人節晚餐的好去處，記得早前到訪過一間位於九龍站上蓋ICC 101樓的創意法式餐廳ODYSSÉE CREATIVE DINING，餐廳主打現代法國料理，使用當造優質食材為客人炮製迷人的佳餚美饌，加上有維多利亞港的美景加持，無論環境和情調都十分適合情侶相聚，平日晚市8道菜套餐定價每位$1,480，9道菜套餐則每位$1,680，配酒的話，由3杯$580到7杯$1,088的四種配酒形式選擇，價位亦算來得公道。

最近一次到訪ODYSSÉE CREATIVE DINING是為了品嘗新主廚 Chef Vito Chan的手藝，Vito曾經於不少米芝蓮餐廳和星級酒店餐廳工作過，於去年第三季加入ODYSSÉE，除了秉承餐廳的烹調理念之外，亦逐漸加入不少新點子，之前有朋友率先試過，評價十分不俗，一切來得充滿著期待。

是夜我們選擇了9道菜餐單，先來一口香檳，再配一點香噴噴的麵包，瞬間把胃口打開，為之後的美食做好準備。

先來三款精緻的餐前小吃，當中最愛加入濃濃中式元素的芝麻桂花酒釀丸子，煙煙韌韌的糯米丸子下面是脆口的芝麻餅乾，無論口感和味道都有驚喜。

Ossetra Caviar – Chef Vito用上肉質柔軟的加菲蟹入饌，加入鹹蛋黃增加味道層次，蛋白泡沫為整道菜式帶來順滑口感，置頂再放上矜貴的Ossetra 黑魚子，鹹鮮味進一步提升起來。

Dry Aged Scallop – 法式菇菌清湯中加入了發酵過的韭葱奶油，還有帶著清新、細膩甜味的梨子和味道濃郁、鹹香十足的伊比利亞火腿，置頂舖滿已經切片的乾式熟成帶子，一口吃下，鮮味滿載。

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