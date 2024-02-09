米芝蓮星星韓國料理季節之味：慢煮鮑魚配白泡菜、韓式辣喉黑魚、最高等級韓牛蔬菜拌飯BIBIMBAP，盡顯矜貴精巧細緻

最近到訪了米芝蓮一星韓國餐廳Hansik Goo，目的是為了品嘗副主廚朴承勳的手藝，朴師傅由Hansik Goo開業已經於餐廳服務，由於主廚李相根於去年年底離任，於是朴副主廚便接手擔當餐廳的掌舵人，到訪當天韓國米芝蓮二星餐廳Mingles及香港米芝蓮一星餐廳Hansik Goo主廚姜珉求剛好由韓國來到香港，他表示跟朴師傅之前在首爾Mingles共事多年，及後朴師傅到香港Hansik Goo之後同樣積極參與創作每一季的新餐單，由他來接任主理人一職，一切來得太期待。

我們一行八人安坐於餐廳的廂房裏面，先來品嘗一下餐廳自家泡製的特色調酒，清新的味道，胃口立即打開。

JATJEUPTANG – 是夜朴師傅為我們準備了季節新餐單，先來一道韓式蟹肉松子湯，用上兩款豐腴肥美的時令蟹 - 大閘蟹和珊瑚蟹入饌，再加入韓式翠玉瓜豆腐和洋葱來做成韓國傳統蟹肉丸子，配合用上蟹湯烹製的松子醬，每一口都是鮮味。

HWEH – 之後來了三款季節時令海鮮，分別有魷魚、象拔蚌和鱆紅魚，最愛加入了韓式辣醬炮製的新鮮魷魚，肉質爽嫩，韓式辣醬突出了魷魚自身的鮮味，置頂還放了魚子醬加持，賣相變得更加漂亮。

WINTER NAENGCHAE – 朴師傅先把鮑魚作慢煮處理，之後以昆布包著來蒸，再加入韓國雪梨片和清新溫和的白泡菜，各款食材完美融合，好吃得念念不忘。

MANDU – 來到了韓式餃子時間，朴師傅準備了牛肉餃子和豬肉餃子各一，每款餡料都加入了粉絲和泡菜，再搭配幽香的羊肚菌和韓牛骨湯一同享用，美味又暖心。

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