兩大米芝蓮星廚四手聯乘！北海道喜知次立鱗燒、炭烤煙燻目近鮪吞拿魚、龍蝦膏慢煮藍龍蝦、八十八重工夫雪蟹粥，高超技藝零違和

早前來到位於澳門永利酒店米芝蓮二星評級及《福布斯旅遊指南》五星餐廳殊榮的「泓」日本料理，對上一次到訪已經是疫情之前，餐廳亦已經換上曾於京都米芝蓮三星級餐廳「吉兆嵐山本店」工作超過九年的前田裕紀先生出任行政總廚一職，前田總廚擅長跟隨季節變化，以時令優質食材入饌，堅持於美感和味道的層面上，為客人呈現出季節的交替及食材的最佳滋味。是次到訪除了品嘗前田主廚的手藝，還聯同另一位米芝蓮星廚，ZEST by Konishi 餐廳行政總廚小西充一起炮製四手聯乘餐單，向來喜歡小西主廚的出品，是次的星星聯手，一切來得太期待。

安坐好後，先來一口Ruinart Blanc de Blancs Brut NV香檳，為味蕾添上一抹清新。

八寸-三德六味 - 第一道菜是懷石料理中不可或缺的「八寸」，兩位主廚遵循「三德六味」來設計菜式，以當造食材展現季節味道。是次前田主廚和小西主廚分別炮製了三道「來自海洋和陸地」的美味佳餚，最愛前田主廚的竹筍料理，以出汁突顯日本竹筍的清甜，還有簡單以日本芥末調味的鮟鱇魚肝和來自京都的野菜料理；而小西主廚則為我們準備了加了矜貴魚子醬的紫菜脆米片，置頂放了清新的檸檬皮；另外有加了小西主廚自家調配莎莎醬的赤貝，滿滿鮮味；最後有一個帶子撻，加入了蓮藕豐富口感，配上柚子胡椒汁，美味又開胃。

一番高湯 - 前田主廚的招牌菜式，用上經熟成了三年的北海道利尻昆布和鏗魚片，煮出屬於日本的旨味，一口喝下，暖身又暖心。

北海道喜知次魚 - 小西主廚選用來自北海道的喜知次魚，以立鱗燒的烹調方法處理，吃時魚鱗酥脆，魚肉軟嫩多汁，配合以喜知次魚骨熬製出來的馬賽魚湯醬，再加入西班牙辣肉腸和青橄欖一同烹煮，好吃得念念不忘。配酒有Chablis 1er Cru Fourchaume V.V. Domaine des Malandes 2020。

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