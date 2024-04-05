澳門大師級廚師發辦！師徒四手聯乘壽司Omakase：肥美冰見寒鰤、蛇腹位大拖羅、大極上海膽、雙重鮮味毛蟹壽司，極致美味！壽司控盡興！

早前到訪了澳門美高梅酒店裏面，主打江戶前壽司的高級壽司店「盛事‧寿志團」SUSHIDAN AT ROSSIO，餐廳由料理長上野真人主理，上野師傅師承自東京高級鮨店Hakkoku はっこく的掌舵人佐藤博之，於2019年曾經與師傅佐藤博之一同來到澳門美高梅開設期間限定店，獲得無數好評，於兩年前便於澳門美高梅開設了東京以外的唯一「寿志團」分店，以傳統壽司技藝精髓糅合創新風格，為客人炮製出一件接一件的精緻壽司。

上個月中出發澳門原意是為了出席第15 屆《香港澳門米芝蓮指南》，碰巧Hakkoku的掌舵人佐藤博之師傅來到澳門「寿志團」跟弟子上野真人師傅聯手炮製為期5天的大師級別廚師發辦，因為5年前試過佐藤師傅的手藝，至今念念不忘，當然不會錯過是次的難得機會，於是特意提早一日來到澳門，品嘗兩師徒一同呈獻的四手盛宴。

安坐好後，先跟佐藤師傅和上野師傅打個招呼，侍應亦送來了第一款清酒「上川大雪，吟風，特別純米，辛口」，入口充滿純米香氣，酒體偏向乾身，正好用來迎接是日的第一件壽司吞拿魚卷，佐藤師傅選用的吞拿魚來自他們的獨家供應商，鮮味滿載的吞拿魚蓉遇上鹹、酸度剛剛好的赤醋飯，再配合超美味的優質紫菜，為是日四手廚師發辦帶來一個美味的開始。

第二件壽司來了肥美的冰見寒鰤，肉質緊緻、油脂豐腴，一吃愛上；之後來了一件輕輕燒灼過的太刀魚手卷，熱力讓魚油全數釋放，配上辛口的上川大雪，吟風，倍感滋味。

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