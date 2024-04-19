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「世」界味覺之旅
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19/04/2024

$888超值！米芝蓮二星餐廳西日Tasting Menu：嘗盡甘鮮日本鮑魚配抹茶麵、柔軟鮮味熟成愛媛縣鱸魚配煙燻魚子、油香滿滿北海道豬頸肉

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了闊別一段時間，自己其中一間最愛的米芝蓮二星餐廳 Arbor 食午餐，目的是為了品嘗主廚 Eric 炮製的 Menu Arbor 午市廚師發辦餐單，想不到由米芝蓮二星大廚主理的 tasting menu 定價都只用每位 $888，十分物超所值。

 

　　對上一次到訪 Arbor 差不多有半年時間，原來最近 Eric 除了醉心於日本壽司之外，亦開始對粵菜產生興趣，不知道在可見的將來是否有機會品嘗到 Eric 創作注入粵菜元素的新菜式呢，一切來得太期待。

 

　　我們安坐於靠窗的梳化位置，日間的 Arbor 充滿著自然光，落地玻璃外面是中環大廈景色，能感受到城市的躍動。

 

 

　　餐單另有配酒 menu $688 配三杯，不過當天午餐後還有工作，就沒有配酒。

 

　　先來百吃不厭的自家製麵包，入口鬆軟，充滿香氣，配上明太子牛油同吃，更加美味。

 

 

 

　　前菜來了一款時令的螢光魷魚，食材來自岩手縣，Eric 巧妙地加入了超甜的靜岡縣蕃茄和日本海苔，置頂還有新鮮的日本芥末，讓螢光魷魚的鮮味加倍提升起來。

 

 

下一頁：更多精彩菜式—日本鮑魚抹茶麵、愛媛縣產鱸魚、北海道豬頸肉

 

 

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