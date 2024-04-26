澳門食到！新加坡名店BURNT ENDS期間限定菜單：流心鵪鶉蛋撻、北海道海膽皇帝蟹沙律包、西澳藍龍蝦、澳洲純種黑毛和牛西冷！嘗盡澳洲燒烤風味菜

新加坡除了傳統地道美食，也可以品嘗得到來自世界各地不同菜系的精緻 Fine Dining 菜式，記得之前在這裏亦曾經分享過一間位於新加坡，提供印度風味精緻燒烤的餐廳，最近又有機會試到另一間同樣主打澳洲風味燒烤菜式的新加坡星級餐廳 BURNT ENDS，餐廳由主廚兼老闆 Dave Pynt 創立，是一家位於新加坡 Dempsey Hill 提供現代化燒烤菜式的餐廳，BURNT ENDS 除了連續多年獲得米芝蓮一星殊榮之外，亦於世界50最佳餐廳排行榜中排名第65位及於2024年度亞洲50最佳餐廳排行榜中躍升至第15位，可見實力非同凡響。不過是次用餐不需要飛新加坡，原因是餐廳主理人兼主廚 Dave Pynt 早前來到澳門 MGM COTAI 扒房 Grill 58 炮製了一連3天的期間限定餐單，要知道平時即使人在新加坡，要順利 Book 到 Burnt Ends 的位置亦真心不容易，今次難得餐廳的靈魂人物專程飛抵澳門，愛吃如我當然不會錯過，一切來得充滿著期待。

我們安坐於 Grill 58 接近開放式廚房的長木枱位置，氣氛相對上更加近似新加坡 BURNT ENDS 的感覺，同時間亦能夠近距離欣賞到 Chef Dave Pynt 的做菜風姿。餐廳為了是次的期間限定 Menu，特意準備了 Chef Dave 愛用的蘋果木作烹調之用，務求能夠加倍呈現出屬於 BURNT ENDS 的味道。

Egg Tart – 是夜餐單共有13道菜，先由一款蛋撻開始，自家製的撻底上盛滿了酸忌廉，置頂放了用蘋果木煙燻過的流心鵪鶉蛋，旁邊圍滿了矜貴的魚子醬，一口吃下，香到一個點。

Grissini and Ikura – 第二道菜是一款意大利 Flatbread，餅底十分酥脆，上面鋪了一層加了檸檬皮和香草的酸忌廉，置頂放了輕輕以醬油漬過的三文魚子，再加了大量西洋香葱，簡單地討人歡喜。

Uni Slider – Chef Dave 用上法式牛油麵包，先輕輕烤過，裏面包著鮮度十足的皇帝蟹沙律，上面放了人見人愛的北海道海膽，一口咬下，外香脆，內軟綿，鮮味滿滿。

下一頁：更多精彩菜式 — 牛肉他他馬鈴薯千層方塊配魚子醬、炭火燒烤餃子、牙買加烤雞、味噌茄子