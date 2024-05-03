銅鑼灣全新關西風壽喜燒專門店！日本國寶級松阪牛、百年歷史大分和牛配蛋白雲朵，一吃難忘！壓軸北海道A5褐毛和牛蓋飯配海膽，大滿足

向來喜歡吃日本壽喜燒，知道最近銅鑼灣食廈 CUBUS三樓剛剛開了一間由資深日籍廚師主理的壽喜燒餐廳「壽喜燒‧中川」，主廚板垣和幸先生來自秋田縣，擁有逾25年烹調高級日本料理經驗，曾經效力於日本及海外星級酒店的日本餐廳，多年下來磨鍊出一身好廚功。

「中川」主打關西風壽喜燒，套餐中有三款日本高級和牛給客人享用，當中包括日本國寶級「松阪牛」、肩負百年歷史底蘊的「大分和牛」、和有健康和牛美譽的「北海道褐毛和牛」，配合其他一系列的日本優質食材，板垣師傅為客人獻上一道接一道的佳餚美饌。

一步踏進餐廳，率先映入眼簾是U字形的開放式廚房兼15個吧台座位，室內設計走自然樸實風格，採用大量木質及和紙元素，店內的壽喜燒吧檯由日本檜本精製而成，安坐其中用餐，感覺舒適愜意。

是夜板垣師傅為我們準備了一款「至」ITARU餐單，開始前先來一口清酒清洗味蕾，為之後的美食做好準備。

前菜五点 – 餐單由五款前菜開始，當中包括用上啤酒炮製的乳酪、肉厚鮮香的北海道蝦夷鮑魚、清新討喜的白和沙律、爽脆清酸的時令熒光魷魚和肉嫩惹味的慢煮鴨胸配日本分葱醬，每一款都既美味又精緻，散發著濃濃的春日氣息。

茶碗蒸 – 板垣師傅加入時令鮮甜的松葉蟹來製作茶碗蒸，配上淡淡鹹香的櫻花鹽漬，簡單地獲取了我們歡心。

時令刺身三点 – 刺身分別有入口柔軟的墨魚薄切、鮮甜的金目鯛和肥美的吞拿魚，吞拿魚上面特別放上以和哥山縣醬油老舖濁醬炮製的醃製豆豉，入口鹹鮮俱備，一吃愛上。

鵝肝配多士 – 板垣師傅用上特製的壽喜燒泡沫醬汁來煎香法國鵝肝，置底是一片浸滿北海道豆乳和蛋漿的軟多士，能吃到濃濃的油脂香和豆乳香，分作兩口享用，滋味無窮。

時令果物雪葩 – 吃到一半，侍應送來一個水果雪葩，清新一下舌頭之後，靜待是夜的主角出場 : 和牛壽喜燒。

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