唐述 x Cafe BAU中西名廚Crossover八道菜餐單！花雕糟滷酒生蝦千層、龍蝦湯底蟹肉文思豆腐羹、一夜鮮馬友配欖油醬、八寶釀雞翼法國鵝肝汁，創意玩味十足

今個星期初來到中環IFC的高級中菜廳「唐述」，目的除了品嘗廚藝總監周世韜師傅的手藝之外，當晚還加入了跟世韜師傅相識了二十年的好朋友，來自Café BAU的主廚陳嘉賢Kasey Chan，兩個人聯手炮製一共八道菜的期間限定聯乘菜單，菜式中包含了東方元素和西方技藝，愛吃如我當然不會錯過，一切來得充滿著期待。

是夜菜單由花雕糟滷酒生蝦千層揭開序幕，世韜師傅選用鮮度十足的基圍蝦入饌，先以花雕酒醃製，再慢煮至半熟，之後Kasey師傅接手將慢煮過的蝦肉打成他他狀，再以脆片夾著同吃，吃時蘸上旁邊的自家製蛋黃醬和用蝦米、辣椒提煉而成的蝦米油，美味度立即加倍提升。

再來是泡椒蟶子皇，菜式在一片雲霧中登場，世韜師傅精選來自蘇格蘭的蟶子皇，加入麻香醬汁再以攝氏45度慢煮，炮椒的辣能夠提升蟶子的鮮味，配合Kasey師傅炮製的士多啤梨泡沫，菜式變成甜辣交錯，豐富了味覺層次。

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