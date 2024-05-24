高級酒店、米芝蓮星級印度菜：新主廚新菜單！必試矜貴版街頭小吃魚子醬蠔肉空心麵包、清新酸辣香檳龍蝦咖喱、蕉葉煙燻海鱸魚！別忘了來一杯印度拉茶

最近來到香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT品嘗新任主廚Gaurav Kuthari炮製的新菜式，擁有15年經驗的Chef Gaurav，之前是CHAAT的副主廚，由2020年起一路服務至今，升任主廚後，除了繼續餐廳的招牌菜式，亦構思了一系列俱備個人成長故事的新菜單，加入現代烹調技巧，重新演繹出Chef Gaurav成長時期最喜歡的印度中部街頭小吃，傳統風味加上現代技術無縫融合，為客人帶來一道接一道的佳餚美饌。

安坐好後，先來一些充滿印度風味的特色調酒，好好洗擦一下味蕾，準備迎接之後的美食。

Caviar Oyster Pani Puri - Pani Puri是一款印度傳統街頭小吃，用油炸空心麵包，填滿切碎的馬鈴薯、洋葱、豌豆和鷹嘴豆製成的餡料，不過Chef Gaurav的版本當然不會那麼簡單，他選用新鮮的蠔肉、薄荷、羅望子和番茄湯來做餡料，置頂再放上矜貴的魚子醬，入口鮮味滿載，回味無窮。

Palak Patte Ke Chaat – 另一款傳統印度小食的昇華版緊接登場，以酥脆的油炸菠菜葉為主調，上面灑上五香薄荷、羅望子酸辣醬、酸奶、鷹嘴豆等食材，一口吃下，能嘗到甜、辣、酸、鹹的不同味道，為嘴巴帶來美妙的體驗。

Pork Pepper Fry – 辣椒炒豬肉是印度中部地區的家庭料理，Chef Gaurav用上肥美的豬肉入饌，貪其油脂豐盛，炒豬肉來得皮脆肉香，肉汁豐盈，味道酸酸甜甜，感覺跟我們的白米飯很相配。

下一頁：更多精彩印度菜式