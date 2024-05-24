Travel & Dining
「世」界味覺之旅
Travel Food Map Wine Recipe

24/05/2024

高級酒店、米芝蓮星級印度菜：新主廚新菜單！必試矜貴版街頭小吃魚子醬蠔肉空心麵包、清新酸辣香檳龍蝦咖喱、蕉葉煙燻海鱸魚！別忘了來一杯印度拉茶

#飲食 #香港瑰麗酒店 #CHAAT #印度皇家菜式 #餐廳 #Fine Dining #Rosewood #米芝蓮一星 #辣椒炒豬肉 #Pani Puri #美食地圖 #食家精選 #尖沙咀 #印度咖喱 #Food Map #印度菜 #香檳龍蝦咖喱 #燻煮蕉葉魚 #米芝蓮 #Badami Chicken Tikka
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　最近來到香港瑰麗酒店米芝蓮一星印度餐廳CHAAT品嘗新任主廚Gaurav Kuthari炮製的新菜式，擁有15年經驗的Chef Gaurav，之前是CHAAT的副主廚，由2020年起一路服務至今，升任主廚後，除了繼續餐廳的招牌菜式，亦構思了一系列俱備個人成長故事的新菜單，加入現代烹調技巧，重新演繹出Chef Gaurav成長時期最喜歡的印度中部街頭小吃，傳統風味加上現代技術無縫融合，為客人帶來一道接一道的佳餚美饌。

 

 

　　安坐好後，先來一些充滿印度風味的特色調酒，好好洗擦一下味蕾，準備迎接之後的美食。

 

 

　　Caviar Oyster Pani Puri - Pani Puri是一款印度傳統街頭小吃，用油炸空心麵包，填滿切碎的馬鈴薯、洋葱、豌豆和鷹嘴豆製成的餡料，不過Chef Gaurav的版本當然不會那麼簡單，他選用新鮮的蠔肉、薄荷、羅望子和番茄湯來做餡料，置頂再放上矜貴的魚子醬，入口鮮味滿載，回味無窮。

 

 

　　Palak Patte Ke Chaat – 另一款傳統印度小食的昇華版緊接登場，以酥脆的油炸菠菜葉為主調，上面灑上五香薄荷、羅望子酸辣醬、酸奶、鷹嘴豆等食材，一口吃下，能嘗到甜、辣、酸、鹹的不同味道，為嘴巴帶來美妙的體驗。

 

 

　　Pork Pepper Fry – 辣椒炒豬肉是印度中部地區的家庭料理，Chef Gaurav用上肥美的豬肉入饌，貪其油脂豐盛，炒豬肉來得皮脆肉香，肉汁豐盈，味道酸酸甜甜，感覺跟我們的白米飯很相配。

 

 

下一頁：更多精彩印度菜式

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章
You May Also Like
#飲食 #香港瑰麗酒店 #CHAAT #印度皇家菜式 #餐廳 #Fine Dining #Rosewood #米芝蓮一星 #辣椒炒豬肉 #Pani Puri #美食地圖 #食家精選 #尖沙咀 #印度咖喱 #Food Map #印度菜 #香檳龍蝦咖喱 #燻煮蕉葉魚 #米芝蓮 #Badami Chicken Tikka
More on Travel & Dining

Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk