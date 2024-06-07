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「世」界味覺之旅
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07/06/2024

杭州廚藝大師來港獻技！蝦子茭白醉蟶子象拔蚌、藤椒乳鴿、東坡和牛肉、糟骨頭肉粒蒸膏蟹，精巧細緻不失創意

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近來到位於上環的高級中菜館「江蘇銘悅」吃晚飯，上一次到訪是去年吃大閘蟹時間，美味至今依舊難忘。一路想找機會重訪，早兩天終於遇上，原因是6月1日至6月14日期間，餐廳邀請了來自杭州的廚藝大師施俊來到香港獻技，施師傅擁有30年廚藝經驗，年輕時於杭州著名餐廳「杭州南方酒家」工作學習，之後更有幸遇上多位對其影響深遠的良師，包括被譽為「杭幫菜教父」的董順祥先生和廚藝大師王政紅先生，在他們的言傳身教下，施師傅習得了一身好廚功，之後更以極短時間便成為了杭州著名五星級酒店的總廚，並於2016年的「二十國集團杭州峰會」上，為來自世界各地的政要名人送上杭州美饌，足以證明施師傅實力非凡。是次施師傅和其廚師團體來到「江蘇銘悅」，為客人帶來了逾十款精緻創新的杭州佳餚，一切來得太期待。

 

 

　　山核桃九年百合石榴包 HK$168 – 先把百合蒸熟再做成皮，裏面包著來自杭州臨安的山核桃和石榴粒，一口吃下，清新討喜。

 

 

　　蝦子茭白醉竹蝽 HK$288 – 施師傅用上時令的茭白筍入饌，配合用老酒輕輕醃漬過的蟶子和象拔蚌，置頂再放上蝦子，構成了一道鮮味滿載的菜式。

 

 

　　柚香燻鱈魚 HK$368 – 杭州菜多以河鮮和湖鮮作食材，施師傅巧妙地以銀鱈魚取代幼骨較多的草魚，先以柚子皮汁水去除魚腥，再油炸至金黃色，加入特製醬汁，吃時置頂放上西柚粒點綴，能吃到淡淡酸香。

 

 

下一頁：更多精菜杭州菜—藤椒乳鴿、沉魚落燕、大紅袍花椒雞油蒸鯧魚

 

 

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