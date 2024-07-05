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「世」界味覺之旅
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05/07/2024

米芝蓮中菜名店4大名廚8手聯乘！一位難求限定晚宴：臘味三色米焗釀乳豬卷、法國藍龍蝦白玉藏金針、紫淮山燴官燕，極盡奢華

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　不知不覺米芝蓮二星中菜餐廳「營致會館」已經踏入第八個年頭，為了隆重其事，特別找來同樣分量十足的星級中菜餐廳舉辦只限兩晚的八周年八手聯乘盛宴，包括香港文華東方酒店中菜廳「文華廳」、享譽全國主打台州菜系的「新榮記」和來自澳門新濠影滙的星級粵菜廳「玥龍軒」，愛吃如我當然不會錯過可以一晚之間品嘗四位星廚炮製美食的機會，一切來得充滿著期待。

 

 

　　向來喜歡營致會館廚藝總監蕭顯志師傅的菜式，以傳統手法展現粵菜精髓，是匠心的味道，是次聯同文華廳行政總廚黃永強師傅、新榮記行政總廚王樂平師傅和澳門新濠影滙玥龍軒行政總廚黃煒皓師傅一同炮製共有6道精緻菜餚的聯乘餐單，定價每位HK$2,980，推出不久已經全部滿座，足以證明星廚威力沒法擋。

 

 

　　安坐好後，侍酒師送來Gosset Extra Brut，酒體厚身、帶酸度、氣泡感重的香檳，為味蕾添上了一抺清新。

 

 

　　八手四式薈萃 – 晚宴正式開始，先來四間餐廳各自製作的精緻前菜，營致會館蕭師傅帶來了XO醬海紅葉螺片，特別挑選螺片中間最軟嫩的部分入饌，配上自家製XO醬，真心惹味；文華廳黃師傅則帶來了 自家製柱侯醬焗銀鱈魚，銀鱈魚肉質柔軟，跟黃師傅炮製的柱侯醬，簡單地討人喜歡；新榮記王師傅帶來了餐廳招牌菜式黃金脆帶魚，煎得又香又脆的帶魚，實在沒有不喜歡的理由；最後有玥龍軒黃師傅帶來的魚子醬熟醉帝王蟹，以傳統菜式熟醉蟹為藍本，用上矜貴的魚子醬來代替醬油，吊出了蟹肉的鮮味，吃罷，唇齒留香。

 

 

下一頁：即睇精彩菜式—臘味三色米焗釀乳豬卷、法國藍龍皇白玉藏金針、紫淮山燴官燕

 

 

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