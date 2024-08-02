米芝蓮法國餐廳品嘗星級名廚四手聯晚宴：香辣北海道帶子、印度香料烤龍蝦、30年陳紹興酒黃油雞，創新有驚喜

上個月初來到米芝蓮一星餐廳ÉPURE食晚餐，當晚除了品嘗星級主廚Aven Lau的手藝之外，還有機會試到來自都柏林米芝蓮二星餐廳Chapter One星級名廚Mickael Viljanen的菜式，兩位廚師首度攜手推出四手聯乘餐單，向來喜歡Aven的美食，是次跟愛爾蘭星廚合作，朋友一聲令下，愛吃如我當然沒有抗拒的理由。

Chef Mickael廚藝出眾，曾經多次拿下「年度愛爾蘭最佳廚師」的寶座，之後從利菲河南部搬到北部，接任Chapter One主廚一職並成為了合夥人，Mickael擅長以傳統法菜烹調技巧，加入現代元素，再以無限創意炮製出一道接一道讓人驚歎的佳餚美饌，完美展現出米芝蓮二星餐廳的風姿。

自己向來是Aven的粉絲，曾經於新加坡米芝蓮三星餐廳Odette任廚的Aven，之後分別於香港的米芝蓮一星餐廳Belon和法式餐館Bâtard出任副主廚和主廚一職，記得當年Bâtard一位難求，大家為了品嘗Aven的手藝，等閒也要等上三數個月，魅力的確驚人。Aven於去年加入ÉPURE出任主廚一職，是次首回與海外名廚合作，一切來得太期待。

安坐好後我們先來一口PJ Grand Brut香檳，清新過味蕾之後正式開始品嘗是夜四手餐單。

先來一款餐前小點，廚師用上炭燒海蝦加上松茸片，再配上置底脆片做成了一口小吃，上面放上炸得又香又脆的香菇絲，成為了滋味的組合。

Tartlet of beef tartare – Chef Mickael炮製了一款精美的牛肉他他撻，配上慢煮蛋黃和煙燻鰻魚，牛香、鰻魚香和蛋香完美融合，簡單地討人歡喜。

Sea urchin with Jerusalem artichoke – 之後來了Chef Aven的拿手小吃海膽配雅枝竹，先用耶路撒冷雅枝竹做成撻底，上面放了海膽和雅枝竹蓉，置頂有一層以日本香醋製成的啫喱，入口微酸，能嘗到海膽的鮮味，百吃不厭的美食。

Comté and Plantin winter black truffle beignet – 廚師用上黑松露和松露做成了小點的外皮，裏面注入了熱騰騰的芝士慕絲，一口吃下，香到一個點。

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