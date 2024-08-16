中環私家會所高級中菜開放！鱘魚子鹽香凍馬友、鮑汁脆皮釀關東遼參、香辣鹵水牛脷芯、清蒸黃皮老虎斑，品嘗名廚紮實功夫

身邊不少朋友時不時便會發起到會所飯聚的邀請，最近便到訪了一間開業於2021年，位於中環雪廠街和都爹利街交界的私人會所CLUB C+，據說會所之所以取名C+是因為取其廣東話諧音「私家」和英文Cigar的意思，顧名思義這裏是可以讓會員輕輕鬆鬆享用雪茄的好地方。除了雪茄，這裏的中菜亦十分出色，主廚陳定邦師傅曾經於利苑酒家、32公館、莊館和香港瑞吉酒店中菜廳「潤」工作過，鍛鍊出一身好廚功，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

CLUB C+由著名設計師梁志天Steve Leung擔任總舵手，用上深沉、穩重的用色，配合大量木材、金屬和皮革打造出高雅舒適的環境，四周放了不少大師級藝術作品，亮點是面向煤氣燈階梯的落地大窗，用上杏色瀘光玻璃設計，偶爾凝望窗外，會有種穿梭時空、遊歷古今的感覺。還有昏黃色調的燈光布局，讓人置身其中，能瞬間紓緩一整天的疲憊，讓思緒進入平靜模式，一切來得太愜意。

會所設有兩間華麗優雅的貴賓廳，能夠打通成為一個更大的空間，客人可於裏面用餐，平常當然要先做會員才可以在這裏吃飯，不過現在CLUB C+讓非會員有機會享用單次免入會體驗，使用會所的網上預約系統訂位便可，最多可預約八位，剛好有朋友叫局，愛吃如我當然要襯機品嘗一下私家會所的美味。

我們安坐於貴賓廂房裏面，先由兩款「私家前菜」開始，鱘魚子鹽香凍馬友肉質十分幼嫩，充滿鹹香鮮味，一吃愛上；另一款前菜香辣鹵水牛脷芯同樣精彩，一啖入口，又軟又嫩的牛脷芯散發著淡淡的麻辣香，簡單地俘虜了我們的味蕾。

再來是湯品時間，一款入口清甜滋潤的私家燉湯，作為湯怪的我表示十分喜歡，喝罷，暖身又暖心。

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