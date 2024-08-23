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「世」界味覺之旅
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23/08/2024

米芝蓮名廚四手聯乘！傳統粵菜x創新日本料理：燕窩釀鳳翼、煙燻法國沙朗鴨配秘製花椒醬、乾鮑海鮮釜飯，好吃得念念不忘

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　早前來到一間自己十分喜愛的米芝蓮一星餐廳Ryota Kappou Modern，品嘗日籍總廚兼澤良太聯同另一間米芝蓮一星餐廳——「廚魔名人坊」名人御廚鄭錦富富哥一同炮製的期間限定四手聯乘餐單，當中包括了兩位星廚各自的招牌菜式，亦有兩位特別為是次餐單專程聯手創作的新菜，想不到傳統粵菜跟日本現代創作料理碰在一起原來這麼夾，只見富哥在 Ryota Kappou Modern 的開放式廚房裏面來回穿梭，親力親為打點每道菜式，跟兼澤師傅合作無間，出來的作品全部色、香、味俱全，一切來得太美妙。

 

 

 

　　當晚我們安坐於開放式廚房吧枱位置，侍應送來一杯歡迎特飲，一口喝下，讓味蕾帶來一抺清新。

 

　　先付 - 餐單由 Chef Ryota 和富哥一同準備的前菜開始，每人負責兩款，Chef Ryota 炮製了鵝肝凍和星鰻壽司，前者用上豐腴的鵝肝凍，配上無花果和芝麻醬，簡單又好味；後者星鰻壽司則秉承了日本人夏天愛吃鰻魚的傳統，用上肥美的星鰻製作，配上茗荷同吃，味道清新討喜；另一邊廂富哥為我們帶來了獅子唐青椒釀扇貝和熊本縣番茄釀蟹肉，前者巧妙地把鮮甜爽嫩的蟶子釀入爽脆微辛的獅子唐青椒裏面，味道和口感來得十分匹配；後者用上甜度甚高的熊本縣番茄，搭配鮮甜蟹肉和魚子醬一同享用，簡單地獲取了我們歡心。

 

 

　　 - 來到湯品時間，富哥準備了一道煎翅花膠酸湯給我們享用，味道十分吸引的酸湯原來已經非常好吃，配上花膠、煎翅，喝得身心溫暖。

 

 

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