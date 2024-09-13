中環新派居酒屋 x 東京米芝蓮二星DEN Tokyo晚餐！鵝肝最中餅、意大利青瓜花天婦羅、長腳蟹釀雞翼、一夜干西班牙大鑊飯，八號波的美味約定

上個星期四晚掛起了8號風球，但卻有一個打風也打不掉的「約定」，說的是中環新派日式居酒屋CENSU為了慶祝3歲生日，特別邀請了來自東京的米芝蓮二星餐廳及連續多年於「亞洲50最佳餐廳」中名列前茅的高級日式料理DEN Tokyo「傳」，還有於去年開業的CENSU Tokyo一同聯手推出只此一晚、定名為 “YAKUSOKU”「約定」的晚市套餐，當晚有幸出席，雖然掛著八號波，但卻無損熟客們的支持，只見全店坐無虛設，大家都懷着興奮的心情參與CENSU的三周年慶生晚宴，一切來得太熱鬧。

作為東道主CENSU主理人兼主廚佐藤順SHUN整晚於開放式廚房中跟DEN主理人兼主廚長谷川在佑和CENSU TOKYO主廚金須郁幸合作無間，為到賀的客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

OYSTER – 喝過香檳，當晚第一道菜亦隨之送上，一隻擺盤亮麗的日本生蠔看着也覺吸引，配上柚子醋汁同吃，原來已經美味非常，亮點是生蠔上放了一片DEN TOKYO招牌沙律經常會出現的哈哈笑表情符號紅蘿蔔，讓食客們也報上歡樂微笑。

AGE KUE – 之後來了一款九絵魚刺身，配上以柚子醋、香茅、薄荷炮製的醬汁，還有適合夏天享用的山形出汁同吃，讓魚肉鮮味加倍提升起來。

FOIE GRAS MONAKA – DEN的招牌菜式「最中餅」緊接登場，傳統的最中餅一般會用紅豆或其他果子作餡料，長谷川卻換上豐腴的鵝肝，配上清新的龍眼果占來平衡鵝肝的膩滯感，還有特別放入精美的包裝袋中作擺盤，美味之餘又有儀式感。

PAIN PERDU –之後來了一款賣相和味道都一樣精彩的海膽西多士，用上時令北海道海膽入饌，西多士浸泡了雞汁，配上北海道海膽同吃，鮮味滿載。

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