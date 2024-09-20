東京米芝蓮一星壽司店尖沙咀開首間海外店！鯖魚磯邊卷、藳燒大拖羅、春子鯛、馬糞海膽，將五感體驗傳遞到壽司裏

最近到訪了位於尖沙咀富衛1881公館，剛剛開業不久由東京米芝蓮一星壽司店「宇田津 鮨」開設的第一間海外分店，香港店用上相同名字「宇田津鮨」，餐廳由宇田津久師傅開設，宇田師傅奉行「藝術與鮨」的理念，務求把五感體驗傳遞到精緻壽司裏面，所以客人除了可以品嘗佳餚美酒之外，同時間亦可以享受音樂、藝術、服務和餐廳的整體氣氛，一切來得充滿期待。

香港分店由跟宇田津久師傅共事了13年的徒弟中村浩希師傅主理，宇田師傅亦會定期來港跟中村師傅一同挑選在地食材，為客人創作出更多香港限定菜式。

香港的「宇田津 鮨」除了每天從日本進口食材之外，亦會選擇合適的香港本地食材入饌，當中包括海鮮、蔬菜或香草，原因是宇田津久師傅知道香港客人大多擁有高標準要求，所以希望能夠以不同的食材去滿足客人的期望。而香港店亦跟東京本店一樣，用上兩種不同的 「舍利」（壽司醋飯）去配搭不同食材，務求突出每一種魚獲自身的鮮味。

餐廳座落於富衛1881公館的平台花園前馬廐地舖，充滿文化感覺的建築物跟餐廳理念尤其相配，推開大門進入充滿情調的用餐區，以混凝土牆為主調的工業風設計，掛滿了一系列的當代藝術品，中間是一張以150年日本扁柏木製作，設有12席的L字型壽司吧枱，配上柔和的爵士音樂，感覺特別悠閒愜意。

鯖魚磯邊卷 – 餐單先由一款時令的鯖魚磯邊卷開始，味道清新鮮甜。

藳燒大拖羅 – 用上蘋果木煙燻的大拖羅，一啖入口，香氣四溢。

赤鮑 – 用上鮮甜的福岡鮑魚，口感柔軟，拌上木魚高湯，鮮上加鮮。

鰻魚 - 宇田津久師傅特別選用本地鹹淡水交界的鰻魚入饌，沒有配搭濃烈的鰻魚醬汁，只以簡單的山椒調味，一啖入口，感覺肉質沒有如日本產鰻魚般油膩，感覺更加清新討喜。

野菜卷 – 用上本地蔬菜入饌，包括秋葵、紅薯、香菜、青椒、炸芋頭等不同口感的食材，一口吃下，美味之餘亦感覺新鮮。

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