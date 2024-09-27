澳門五星酒店中菜廳六周年嘗味餐單：蒸紅斑魚伊比利亞火腿陳村粉、吊燒煙燻香茅乳鴿、宮崎和牛西冷鴛鴦岩米，創新方式呈現傳統菜餚

最近到訪了澳門新濠天地摩珀斯酒店裏面的中菜廳「天頤」，品嘗主廚黃贊奇師傅特別為慶祝餐廳成立六周年炮製的全新餐單「天頤之臻味」，黃師傅特別精選了六道招牌菜式，以創新方式呈現中國傳統菜餚，一切來得太期待。

餐廳位於酒店21樓，一步踏進餐廳便會被以龍的鱗片為概念製作而成的金色半圓頂裝置所吸引，配合高聳的樓底，優雅的室內設計，安坐其中，感覺特別悠閒舒適。

黃贊奇師傅擁有逾20年的中廚經驗，曾經於不少香港星級酒店中出任主廚職位，未加入「天頤」之前，黃師傅是香港高級中菜食府「好酒好蔡」其中一位主廚，在這兩、三年間，黃師傅拿下了不少國際烹飪獎項，之後來到澳門發展，一直帶領「天頤」廚師團體，為客人炮製出賞心悅目的佳餚美饌。

安坐好後，侍應送來一支Mindful Sparks JING氣泡茶，一啖入口，充滿白茶和烏龍茶的淡淡花香和果香，配上開胃的餐前小吃，為味蕾添上一抺清新。

魚子 | 糟滷 – 是夜晚餐正式開始，黃師傅以傳統菜式花雕蛋白蒸蟹為靈感，用上時令蟹肉，中國千島湖魚子醬和中國糟滷創造出一個創新版本，柔軟細嫩的蟹肉配上魚籽醬的鹹鮮，再加入糟滷的陳酒甘甜，一啖入口，鮮味滿載，還放上手工蛋白珠作點綴，讓菜式變得更加美輪美奐。

花膠 | 酸辣 – 之後來了一道紅噹噹的花膠酸辣羹，黃師傅用上鮮雞來熬製湯底，再加入白木耳絲、竹笙絲、魚肚、杏鮑菇絲和筍絲，以秘製辣醬和新鮮檸檬汁來製作酸辣味道，口感豐富，味道香濃，一喝愛上。

蒸 | 伊比利亞火腿 | 陳村粉 – 用了日本紅斑魚入饌，加入36個月伊比利亞火腿，以雞湯、雞油一同蒸煮，魚肉幼滑，鮮味十足，置底還有用紅麴米製作的陳村粉，吸收了魚肉、火腿和雞油精華，好吃得念念不忘。

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