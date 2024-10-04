兩大星級年度主廚聯手！炮製獨特粵菜 X 閩菜盛宴：魷魚母羊肚菌燉白番鴨、炙烤東山巴浪魚、福建魚露浸葵花雞、鍋燒鮑魚豬仔腳

最近到訪了澳門永利皇宮裏面的全新概念粵菜餐廳「譚卉」，目的是為了品嚐行政總廚譚國鋒師傅聯同來自上海米芝蓮一星閩菜食府「遇外灘」主理人吳嶸師傅共同炮製的非凡粵閩盛宴，譚師傅擅長跟隨二十四節氣以時令食材創作「應時而食」的精緻粵菜，於2023年榮獲《黑珍珠餐廳指南》年度主廚頭銜，另一邊廂「遇外灘」主理人吳嶸師傅則於2024年拿下了相同獎項，兩間餐廳同樣晉身2024年度「亞洲50最佳餐廳」和「米芝蓮星級指南」，可謂強強聯手，一切來得充滿著期待。

安坐好後，茶藝師送來一杯清心觀音，芬芳的茶香瞬間滋潤了味蕾，為迎接之後的美食做好準備。

松針魚子醬五香球 | 蔥油蟶子皇 | 果醋海蜇心内美 – 晚餐由三款精緻前菜揭開序幕，先品嚐吳師傅炮製的松針魚子醬五香球，以廈門傳統五香捲作藍本，加入西式烹調方式，用上伊比利亞黑毛豬肉入饌，外層以麵糊製成球狀，加入五香調味，酥炸過後放在特別調製的甜辣醬上面，置頂再放上矜貴的魚子醬，味道酸酸甜甜，吃得胃口大開；之後享用譚師傅的蔥油蟶子皇，以蔥油灼過引出蟶子鮮味，置底放上爽口的青瓜片，簡單討喜；最後以意大利果醋醃製過的心內美蘿蔔搭配清爽的海蜇頭作結，酸甜的味道，為舌頭添上一抺清新。配酒有Krug Grande Cuvée Brut MV。

魷魚母羊肚菌燉白番鴨 – 輪到自己最愛的湯品時間，是夜吳師傅預備了一款以永春保種白番鴨炮製的燉湯，加入福建東山的半風乾魷魚母和羊肚菌增加鮮味，一口喝下，滋潤鮮甜，喝罷，暖身又暖心。

炙烤東山巴浪魚 – 用上來自福建東山養殖的巴浪魚入饌，用高溫烤香，搭配以蛤蜊和甜蔥精製而成的醬汁，味道有點像蒸魚醬油，讓整道烤魚鮮上加鮮。配酒有Marie-Thérèse Chappaz Grain Ermitage Président Troillet 2022。

中段時間茶藝師送來了一杯產自武夷山的岩茶，香氣濃郁，解膩消滯。

福建魚露浸葵花雞 – 吃過烤魚，來了一道葵花雞，譚師傅選用來自廣州的百萬葵園雞，葵花雞以葵花的葉、幹餵飼，偏黃色的雞皮口感爽滑，雞肉來得又軟又嫩，師傅特別以福建魚露來浸泡葵花雞，迎合是夜粵閔盛宴的主題，配上青蔥醬汁同吃，美味度立即加倍提升。配酒有Aristos Duquesa D'A Chardonnay 2011。

泉州咖喱崩沙腩 | 鍋燒鮑魚豬仔腳 | 岩米菜飯 | 青紅蘿蔔蜜棗牛骨湯 – 主食時間來了四款菜式，吳師傅炮製了一道傳統泉州燉牛排的升級版，以肉嫩味濃的崩沙腩取代牛排，配搭惹味的咖喱汁，讓口感和風味都得以提升，一吃愛上。譚師傅則製作了一款常見於80年代婚宴場合的傳統菜式 “鍋燒鮑魚豬仔腳”，以鮑汁把乾鮑、澳洲婆參和豬腳仔燜淋，吃時香氣四溢，骨膠原滿載。兩款菜式同樣搭配以三分之一的尼泊爾岩米和三分之二的泰國香米混和蒸煮而成的岩米菜飯，加入了青蔥和菜粒炒香的菜飯，不用配菜餚，單吃一樣精彩。最後還有廣東人最愛的家庭湯水青紅蘿蔔蜜棗牛骨湯，舒心潤燥。配酒有Monte dei Ragni Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2018。

芋茸芝士蛋糕 | 南瓜蜂王蜜戈渣 | 甜酒杏汁燕窩布甸 – 甜心時間來了三款甜食，用上時令香芋製作的芋茸芝士蛋糕，芋香和芝香完美融合，好吃得念念不忘。另外換上新口味，保留經典粵菜傳統的的「一口炸高湯」南瓜蜂王蜜戈渣 和擁有淡淡酒香和杏香的甜酒杏汁燕窩布甸同樣精彩。配酒有Pajzos Tokaji Aszu 5 Puttonyos 2017。

最後還有餐後點心配桂花紅茶，大滿足的一夜。

是夜餐單定價每位MOP1,888，配酒另加MOP1,088。

譚卉

地址 : 路氹城體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層

電話 : +853 8889 3663