Travel & Dining
「世」界味覺之旅
Travel Food Map Wine Recipe

14/10/2024

創意中法Fusion菜！深圳新派餐廳推出每位¥1,888 16道菜Tasting Menu：冬瓜 | 甜蝦、甜蠔 | 海南雞、蜆蚧｜螯蝦、螃蟹湯，美味創新滿驚喜

#Food Map #冬瓜 #美食地圖 #Fine Dining #創意餐廳 #中法fusion #甜蝦 #螯蝦 #Travel、Dining、Wine #甜蠔 #飲食 #螃蟹湯 #海南雞、蜆蚧 #短線遊 #深圳 #Tasting Menu
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近再次來到位於深圳南山區，自己其中一間最愛的新派創意餐廳「Fumée 拂鳴」，對上一次到訪差不多有一年多，重訪原因是為了品嘗餐廳主理人David和早前剛剛上任不久的新主廚Reina Chen陳婕聯手炮製的季節餐單「夏憶」，使用當季食材入饌的Tasting Menu分作「起、承、轉、合」四個部分，共有16道菜，一切來得充滿著期待。

 

 

　　新主廚Reina出生於上海，未當專業廚師之前曾經於上海戲劇學院學習崑曲，讓她對中國傳統美學埋下深厚根基。因為對食物充滿熱情，讓她踏上了廚師之路，曾經於西班牙米芝蓮星級餐廳Mugaritz鑽研廚藝，之後回國繼續發展，及後在上海米芝蓮餐廳中工作過，遇上David後，發覺大家的烹調理念不謀而合，於是便來到深圳當上了Fumée主廚一職。

 

　　安坐於開放式廚房吧枱位置，能夠近距離欣賞廚師團隊的烹調風姿，亦方便交流，讓我們能夠對之後充滿創意的菜式更加深入了解。

 

　　David和Reina有意用食材帶我們遊走中國各地，其中包括以「南腔北調」的方式創作菜式，席間我們經歷了「起、承、轉、合」，讓我對中國的精緻餐飲有了新的認識。

 

　　冬瓜 | 甜蝦 – 第一道菜式靈感源自Reina小時侯媽媽常會弄的家常菜冬瓜蝦米，Reina來了一個華麗版本，用上以日本鹽曲處理過的甜蝦來搭配以日本高湯製成，包裹著浙江舟山小蝦米的脆片，鮮甜軟糯的甜蝦跟鹹鮮口味的脆片完美融合，一吃愛上。

 

 

　　甜蠔 | 海南雞 – David在新加坡街頭品嘗過美味的海南雞飯之後一直念念不忘，亦成為了第二道前菜的靈感，David忽發奇想，以生蠔替代雞，先以低溫海南雞湯輕輕煮過來自法國的Marennes-Oléron生蠔，表面刷上深圳特產的濃縮沙井蠔油，再加入以泰國香茅和香蜂草調味過的雞湯果凍，配上清新的海蜇皮、爽嫩的雞皮，置頂淋上用成熟雞油和古老花生油製成的薑葱油醬，構成了一道味道熟悉的全新菜式。

 

 

　　番茄 | 金湯 – 用上由日本引進的高糖番茄，以分子烹飪技術塑造了番茄果肉，用來製成了番茄模樣的小籠包，吃時先沾上泡椒和金湯調製而成的金湯醬，輕輕咬開小洞吸啜番茄汁液，再一口吃下整個小籠包，幸福感滿滿。

 

 

下一頁更多精彩菜式—扇貝 | 生菜、螃蟹湯、燻魚、烤筍

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章
You May Also Like
#Food Map #冬瓜 #美食地圖 #Fine Dining #創意餐廳 #中法fusion #甜蝦 #螯蝦 #Travel、Dining、Wine #甜蠔 #飲食 #螃蟹湯 #海南雞、蜆蚧 #短線遊 #深圳 #Tasting Menu
More on Travel & Dining

版主留言

放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk