澳門期間限定高級火鍋店！國際名廚主理：湯底才是靈魂！8款精心炮製湯底：高粱酸白菜湯、青花剝皮椒湯、日式黑松露壽喜燒、秘製川味麻辣湯

最近到訪了位於永利澳門由星級名廚江振誠主理的期間限定火鍋店「尚湯•江振誠主理」食晚飯，位置設於「泓」日本料理，由今年5月11日開始便暫時成為了高級火鍋店，向來是江振誠大師的粉絲，當然想要感受一下這個創新的高級定製火鍋體驗，一切來得太期待。

「尚湯•江振誠主理」是一種全新的個人化火鍋體驗，江大師銳意打破傳統火鍋的單一味型，不僅單單專注於華麗高貴的食材，反而把心思更多花在研發湯底上面，他認為湯底才是火鍋的靈魂，特別以嚴謹的法國菜烹調精準度來炮製八款泛亞洲口味的湯底，當中包括中式老火湯、法式燉湯、日式鍋物、川味、台式、東南亞等多樣味型集於一身，讓客人可以依據個人口味和根據食材的特性來挑選湯底，的確是前所未見的品嘗火鍋新形式。

一踏進餐廳，裝潢基本上跟「泓」沒有太大分別，餐枱上都增添了爐頭設備，我們安坐於私人廂房裏面，反而自己是第一次進入廂房，空間頗大，可以放得下兩張大餐枱之餘，還有位置可以自由走動，感覺特別悠閒舒適，而紅色調的布置亦很貼火鍋主題。

餐廳先來一個食材展示環節，我們可以欣賞到當晚餐廳已經準備妥當的時令海鮮、頂級鮮切肉品和新鮮蔬菜。之後輪到試飲環節，侍應會把八款湯底分別給我們輪流試飲，讓大家品嘗過後，挑選出心儀湯底。廚師收到客人決定後會即時炮製指定湯底，我們在等待時間可以品嘗用上時令食材炮製的日式開胃小菜，侍應們亦推來調味料車仔，讓大家選擇自己喜歡的醬料配搭，為之後的火鍋晚餐做好準備。

是時候介紹一下晚餐的主角 – 八款精心製作的湯底。雖則我們一行十多人，基本上每款湯底都點齊了，不過因為現場湯頭滾起了會有煙霧，很難把每款湯底完美拍照呈現，惟有借用餐廳官方相片作介紹。

高粱酸白菜湯 – 江大師以長白山酸菜白肉鍋為藍本，特別於酸菜和豬骨湯中加入58度金門高粱酒，一口喝下，能嚐到湯液中散發著陣陣酒香，酸香舒爽，一喝愛上。

招牌青花剝皮椒湯 – 第二款試到餐廳的招牌湯底，從台式的剝皮辣椒雞湯中取得靈感，用上烏雞和昆布熬煮湯底，再加入川味青花椒提香，味道鮮甜中帶點點辣香。

日式黑松露壽喜燒 – 先以法國頂級Echiré牛油爆香鍋底，再加入新鮮牛肉和各種食材煮成日式肉湯，最後加入法國佩里戈黑松露醬，吃時再即時刨下黑松露片增添香氣，完美呈現出一道矜貴版的日本關東風壽喜燒湯汁，一啖入口，肉香和松露香在舌尖上打滖，實在沒有不喜歡的理由。

台灣古早味沙茶湯 – 江大師巧妙地把台灣沙茶、汕頭沙茶和南洋沙茶共冶一爐，再把集結各家大成於一身的綜合沙茶放進以矜貴食材熬煮的肉湯裏面，味道和口感層次同樣豐富，喝罷，有如沐浴於沙茶泡泡浴之中。

秘製川味麻辣湯 – 愛辣人士不容錯過的湯底，從四川麻辣和台式麻辣中取出鹹鮮味道，加入十八種香料調出鮮味，再放入牛骨髓和自家製麻辣炒醬，喝上一口，能品嘗到各種香料和辣醬結合而成的味道層次，湯頭亦來得十分幼滑，不過隨著加熱時間變長，辣度亦加倍提升，喝得同枱愛辣朋友頻呼精彩。

北海道味噌牛奶湯 – 用上北海道牛乳和白味噌入饌，再加入龍膽石斑魚熬煮而成的奶白色湯頭，喝時湯液鮮甜，奶香濃郁，簡單地討人歡喜。

南洋咖喱喇沙湯 – 江大師用上新鮮香草和香料來炮製獨一無二的南洋地道風味咖喱喇沙湯，一口喝下，先是濃郁的香氣於嘴巴綻放，湯頭的酸和辣平衡得剛剛好，感覺用來配海鮮或麵條會非常合襯。

無花果百菇藥膳湯 – 是八款湯頭中來得最清甜、滋潤的一款，選用新鮮無花果和無花果乾入饌，再加入十種珍貴菇菌一同烹煮，喝時，甜蜜溫暖，喝罷，唇齒留香。

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