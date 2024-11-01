灣仔江戶前壽司餐廳3周年！全新Omakase餐單：北海道毛蟹、馬糞海膽、愛知縣象拔蚌、佐賀縣小肌、長崎對馬市海鰻、紅瞳赤鯥，時令美味

最近到訪了位於灣仔一間著名江戶前壽司店 Sushi Mamoru「すし衛」，不知不覺 Sushi Mamoru 已經踏入第四個年頭，為了慶祝三周年紀念，主廚千葉博文師傅特別創作了一個全新主廚發辦餐單「Megumi - 惠」，定價每位HK$2,480 + 10%，比較起平常晚市餐單「Takumi - 巧」定價每位HK$3,280 + 10%，的確親民了不少，而且「惠」餐單無論午市或晚市都有供應，讓客人能夠更加方便品嘗得到千葉師傅的手藝。

「Megumi - 惠」餐單希望透過千葉師傅的專業眼光，挑選時令季節性食材來展示師傅對魚類和海鮮的深厚知識，師傅為了能夠持續拿到優質食材，每年都會到訪日本兩次，與當地漁民建立深厚關係，從而讓香港客人品嘗得到以當造食材炮製的佳餚美饌。

千葉師傅擁有超過20年製作江戶前壽司經驗，最初於築地市場 Sushi Iwa 和東京的 Zorokuzushi 工作，從而學習得一身廚藝，之後來到香港發展，曾經於Sushi Kohaku 出任主廚一職，及後開設了Sushi Mamoru，一路至今。千葉師傅擁有強烈的個人風格，以一種高度直覺的方式來平衡風味，從而得以保持野生食材的原始味道，一切來得太期待。

一步踏進餐廳，用餐空間以木色系作主調，壽司吧枱可以容納8位客人，千葉師傅和兩位弟子已經於開放式廚房裡面準備食材。安坐好後先來一口香檳，香檳酒的泡沫為舌頭帶來一抺清新。

毛蟹 –是夜餐單先由來自北海道的毛蟹開始，手拆蟹肉配上清新的青瓜片，置頂放上蟹膏，鮮味十足。

象拔蚌 –之後來了同樣鮮甜味美的象拔蚌，來自愛知縣的象拔蚌真心鮮到一個點，口感爽彈，一吃愛上。

八爪魚 – 師傅選用來自明石的八瓜魚，貪其肉味更加鮮甜，配上柚子胡椒一同享用，美味度立即加倍提升。

小肌 –之後來了當晚第一件手握壽司，用上來自佐賀縣的小肌，魚味香濃。千葉師傅選用自然栽培米「ささしぐれ」來製作舍利（壽司飯），連Wasabi都特別挑選日本一的日本山葵大王「田代惠一」農場種植的山葵，可見千葉師傅對自己的出品十分有要求。

池魚 –再來有來高知縣的池魚壽司，舍利和魚肉中間夾了一片紫蘇葉，置頂放了薑蓉，充分引發出魚肉自身的鮮味。

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